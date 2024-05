Aíto reconoce que se equivocó con Jasikevicius

El ex técnico del Barça, Aíto García Reneses, seguirá con atención la Final Four de Berlín, que arranca el viernes con los encuentros de semifinales, y donde tendrá en el Fenerbahçe a su ex jugador y ahora entrenador del conjunto turco, Sarunas Jasikevicius.

Para el veterano entrenador, cuando lo tuvo como jugador a sus órdenes, asegura que “no lo veía como futuro entrenador”, aunque añadió que “se ve que disfruta también mucho entrenando”,dijo en declaraciones a EFE.

Del lituano, dijo que “es muy extrovertido y tiene mucha gesticulación desde el banquillo, cosa que ya hacía cuando era jugador”, recuerda. “Es un poco parte de su personalidad. Su exigencia, en todos los aspectos, es positiva, peo especialmente en defensa. Sus jugadores, o defienden o no jugan”, comentó sobre Saras.

Aíto y Jasikevicius se guardan mútuo respeto desde que se cruzaron en el Palau / FCB

Elogios para Chus Mateo

También tuvo palabras de elogio para el trabajo de Chus Mateo en el Madrid. “Lo está haciendo muy bien”, y sobre el presunto favoritismo del Real Madrid, Aíto recalcó que nunca habla de favoritos pero "sí que es cierto que ha demostrado durante toda la temporada muy buen nivel, como los otros tres equipos" y destacó la ausencia de Deck.

A Aíto le seduce mucho más el baloncesto europeo que la NBA. “La Euroliga todavía está a un nivel muy bueno, con un baloncesto europeo que sigue creciendo, mientras que la NBA, no”, dijo.

"Me gustaría que siguiese en esa línea, aunque tengo mis dudas porque cada vez hay más partidos, contando las competiciones nacionales y europeas de clubes, las competiciones FIBA con el Preeuropeo o el Preolímpico, con más países… y creo que a la larga va a perjudicar a no ser que se rectifique, cosa que dudo", matizó.