Una influencer desvela la técnica secreta de los futbolistas de primera para ligar

La influencer Raquel Reitx es muy conocida en las redes sociales, donde tiene más de 500.000 seguidores en Instagram. Recientemente ha participado en 'El podcast de Druni', presentado por Bernardo Casp, y en él habla de las anécdotas que ha vivido. Muchas de ellas han surgido con futbolistas como protagonistas.

La conversación empezó cuando Bernando le preguntó sobre si las reedes sociales le habían ayudado a ligar con otras personas. "Te habla mucha gente, te hablan muchos futbolistas...", expresaba la modelo durante el programa. Un tema que captó la atención del presentador y en el que Raquel explicó su teoría sobre la forma de ligar que tienen.

"Creo que en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo. Envían un 'fueguito', pero no reaccionan al storie, sino que lo envían. Si no les contestas, lo borran. Siempre pasa lo mismo".

De otra parte, Raquel Reitx explicó que no había tenindo una cita con ningún futbolista, ya que tampoco le llamaba la atención. "Yo nunca he sido de ligar por redes sociales. De hecho, con quien he estado, los he conocido antes en persona que en redes. No se me da muy bien. Además, me cuesta contestar en WhatsApp, cómo no me va a costar responder mensajes directos", añadia.