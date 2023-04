Fani Carbajo habla abiertamente sobre su supuesto embarazo: "No es una locura"

Una cuenta de TikTok indicaba que Fani había brindado en una cena con agua, algo que la televisiva niega "Era vino, no agua"

Como bien os contábamos recientemente, Fani Carbajo se encuentra en una nueva relación con un joven desconocido, llamado Fran Benito, tras su ruptura, supuestamente definitiva, con Christofer Guzmán. Ahora bien, en este post no os venimos a hablar exactamente de su noviazgo como tal, ya que aquí nos vamos a centrar a una de las especulaciones surgidas sobre la televisiva recientemente.

Según parece, un gesto que ha protagonizado en redes sociales, aunque este es de hace un tiempo, dio mucho que hablar sobre un supuesto embarazo de la propia Fani. Concretamente, una cuenta de TikTok compartió un vídeo en el que se puede ver a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' brindando con una copa de agua, supuestamente, y no con una de cerveza como hicieron el resto de los acompañantes.

Como era de esperar, Fani ha querido hablar sobre ello y lo ha hecho en MtMad: “Vengo para hablaros de una noticia que ha salido en todos los lados que empezó en TikTok y encima se ha hecho viral”, ha comenzado diciendo. La influencer ha desmentido estas especulaciones con contundencia y asegura que no está embarazada. “No lo estoy”.

La que en su momento fuera pareja de Christofer Guzmán afirma que brindó con una copa de vino blanco y no con agua. “Era vino, no agua”, aclaraba la televisiva. Por otro lado, Fani no cree que sea una locura tener un hijo con alguien con el que llevaba unos dos meses de relación. “Tampoco sería una locura, las cosas como son, porque ahí está mi hijo Emilio, que me quedé embarazada cuando conocía al padre de un mes”.

Además, asegura que tendría al que sería su segundo hijo en el caso de que realmente estuviese embarazada. “Me tengo que ver en la situación, pero seguro que lo tendría dure o no dure con mi pareja”.

Por último, la propia Fani no dudaba en recalcar que le haría mucha ilusión tener otro hijo, aunque quiere que sea con alguien que sea trabajador y que esté atento a las necesidades del pequeño.

Según parece, la televisiva ve en su pareja actual a esa persona responsable. “Me está demostrando que tiene una madurez para la edad que tiene. Llevamos poquito tiempo y las cosas están saliendo rápido, pero estoy encantada”.