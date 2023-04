Fani Carbajo habla sobre su nueva relación y aprovecha para arremeter contra Christofer Guzmán

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado nuevos detalles sobre su pareja, pero también le ha caído un palo a su expareja "Avanzad un poco porque han pasado tres años y no he sido yo la única infiel"

Seguro que recordáis la participación de Fani Carbajo y Christofer Guzmán en 'La isla de las tentaciones', la primera edición del programa de Mediaset, ya que esta sigue siendo a día de hoy posiblemente la más polémica y la que más ha durado en televisión. Desde entonces, ambos han vuelto y lo han dejado tantas veces que ya es hasta complicado contar cuántos han sido los vaivenes de ambos. Ahora bien, parece que la última ruptura fue la definitiva, ya que actualmente, Fani tiene una nueva relación de la que no ha dudado en presumir de ella.

Concretamente, Fani tiene una relación con un joven llamado Fran y en Mtmad ha revelado nuevos detalles sobre su noviazgo. Ahora bien, la cosa no ha quedado solo en eso, ya que la televisiva ha aprovechado la ocasión para soltarle una nueva indirecta al que fuese su pareja, Christofer. “Estoy con mi novio. Viajamos, estamos todo el día juntos. Se lleva súper bien con mi hijo Emilio, quiere mogollón a mis gatos. Se preocupa de que no me falte de nada...”, comenzaba diciendo.

Tras lo dicho, Fani no ha dudado en defender a su pareja ante los rumores y comentarios que apuntan a que el joven estaría con ella para aprovechar su fama, algo que ella evidentemente ha negado. “A mí no me da la sensación de que me esté engañando o esté tonteando con otras. Avanzad un poco porque han pasado tres años y no he sido yo la única infiel”, dice señalando a Christofer. Como veis, la puya está más que clara, la verdad.

Por otro lado, Fani aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a todos aquellos que no dejan de comparar a su nueva pareja con su anterior relación. “Creo que las comparaciones son odiosas. Está muy mal ya sea a favor o en contra”, afirma. “Este sí que tiene trabajo, este sí lo tiene. No sé qué manía con meterse con la gente si ni siquiera le conocéis”, concluye.

“Ya conozco a su círculo cercano de amigos y él al mío. El chico me trata muy bien, estoy muy a gusto, es más joven que yo y eso me tira un poco para atrás, pero es muy maduro. Tiene su independencia, tiene su casa, su coche…”, comentaba sobre su actual pareja. “Él no quiere ser conocido. Me ha demostrado que no le intereso por eso. Tiene diez mil solicitudes en Instagram, pero lo tiene privado. Me ha dicho que le gusta más esta Fani que la famosa”, añade sobre Fran.