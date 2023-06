El ambicioso proyecto que prepara Alves desde la cárcel

El jugador se encuentra en prisión sin fianza desde hace 5 meses a la espera de juicio "El futbolista internacionalmente conocido se ha quedado detrás de la reja, aquí está el hombre"

Las declaraciones de la primera entrevista de Alves desde la cárcel siguen dando de qué hablar. La periodista de 'La Vanguardia' Mayka Navarro tuvo acceso a un vis a vis en la cárcel de Brians 2 donde pudo hablar con el futbolista que continúa protagonizando los titulares.

Uno de los datos curiosos que han trascendido es el proyecto que está llevando a cabo el brasileño durante sus ratos libres en Brians 2, en el que reside en libertad sin fianza desde que fue acusado el pasado 30 de diciembre de violar a una chica en el baño de la discoteca Sutton Barcelona.

“Estoy dedicando mucho tiempo a leer y a escribir. Tengo varios proyectos, uno es sobre mi biografía, centrada en la experiencia que estoy viviendo aquí dentro. Las enseñanzas vitales de todo este proceso que ayudan a alguien”.

El futbolista se plantea escribir un libro sobre su experiencia en prisión, además añade que aprovecha para ver la televisión: “Tengo tele, pero para ver el fútbol y el canal que dan todo el rato los capítulos de la serie La que se avecina, me los sé de memoria. Soy capaz de reproducir los monólogos”.

La vida en Brians 2

En palabras de la periodisa, Alves está bastante desmejorado desde que entró en prisión, cuando ingresó el futbolista se presentó ante el funcionario que le atendió de este modo: "Soy Dani Alves, el futbolista internacionalmente conocido se ha quedado detrás de la reja, aquí está el hombre’”, pero aún así afirma que ha estado "en sitios y situaciones muchísimo peores, en prisión pierdes la libertad, pero la gente aquí es muy amable. No tengo ninguna queja”, asegura el jugador.

Dani Alves continúa defendiendo su inocencia a pesar que los indicios desmontan su versión: “No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie, y a ella aquella noche tampoco”, asegura entre rejas y a espera de juicio donde se decidirá si es culpable o no de los hechos.