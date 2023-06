Joana Sanz, tajante tras la entrevista de Dani Alves: "Me importa un carajo"

El brasileño ha concedido su primera entrevista desde que está en la cárcel Alves está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero

Dani Alves está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero. El brasileño fue acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre. A pesar de que el abogado Cristóbal Martell ha pedido la libertad del jugador en varias ocasiones, la Fiscalía se niega a dársela por riesgo de fuga.

El pasado miércoles, Dani Alves concedió su primera entrevista desde la cárcel a Mayka Navarro, periodista de 'La Vanguardia'. En sus declaraciones, aseguró que mintió porque tenía miedo de perder a su mujer: "Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa".

Tras estas palabras, la todavía mujer del futbolista, Joana Sanz, ha expresado su opinión a la periodista Leticia Requejo: "Al enterarme me ha bajado el azúcar, no me quiero posicionar en nada de lo que salga".

La modelo ha sido muy contundente y ha dejado claro que ya no quiere saber nada de Alves: "Paso totalmente, que Dani haga y deshaga y hable todo lo que le apetezca (...) Yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dani".

Además, Requejo ha explicado que Joana está en México y su abogada es la encargada de enviarle los titulares de la entrevista, pero que ella no quiero ni verlos: "No lo he abierto porque me importa un carajo y no me voy a hacer sangre", ha comentado la modelo.

La periodista ha zanjado comentado que la modelo quiere vivir su vida con tranquilidad y no quiere que la sigan relacionando con todo lo sucedido. "No le ha gustado que la vuelva a poner en el foco mediático al hablar de nuevo sobre ella", ha declarado Leticia Requejo.