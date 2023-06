Ya hay fecha para el juicio de Alves que podría condenarle definitivamente

Alves, acusado de violación, se enfrentará al fallo final donde se decidirá si es culpable como apuntas las pruebas o si por el contrario, recupera la libertad El jugador brasileño permanece en la prisión de Brians 2 desde hace 5 meses

Tras meses de versiones y visitas ante la jueza, la instrucción del caso Alves ya ha llegado a su fin, según ha informado 'El Periódico' y ya hay fecha para el juicio del brasileño, acusado de violar a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona.

La suerte ya está echada para Dani Alves, a pesar de los desesperados intentos de solicitar la libertad preventiva, la jueza los ha derogado en todas las ocasiones y el brasileño continúa en Brians 2. A no ser que la defensa o la abogada de la acusación solicite alguna prueba más, solo quedaría el juicio final.

La vista final tendrá como punto central a debatir si hubo o no consentimiento de las relaciones, y marcará un punto de inflexión es de las primeras veces que ante un deportista de élite, su reputación no se está protegiendo y se está trabajando en favor de la víctima, cuyo relato y las pruebas, según el Código Penal, avalan la agresión y ya no tiene por qué defenderse de forma activa al ser ataca sexualmente.

¿Cuándo será el juicio?

Los días para Alves en Brians 2 se alargan, el mediático juicio ya tiene una fecha probable, según las fuentes consultadas por 'El Periódico' tendrá lugar en otoño, entre los meses de octubre o noviembre.

Después de casi 5 meses en prisión provisional después de que el tribunal apreciase riesgo de fuega a su país natal Brasil, con el que España no tiene convenio de extradición, además su fuerte despliege económico le habría permitido marcharse por lo que la jueza decidió que permaneciese en prisión y así será hasta que los tribunales den el fallo final en el que se decidirá si es culpable o no.

La relevancia de las pruebas

Según las pruebas aportadas por las autoridades y la víctima, corroboran que existen indicios que avalan el testimonio de la víctima y desmienten las versiones aportadas por el futbolista hasta la fecha.

Entre las pruebas se acumulan, testimonios de trabajadores de la discoteca Sutton, exámenes prácticados a la joven en el Hospital Clínic, el precintado del baño de Sutton por los Mossos d'Esquadra: la secuencia de huellas coincide con el relato de la víctima, las muestras de semen del jugador, las cámaras del local...todo indica que Alves es culpable, el juicio de otoño será la pieza clave que decantará si el jugador cumplirá condena y por cuanto tiempo.