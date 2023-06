Dani Alves asegura haber llorado tras escuchar las declaraciones de Xavi: "No pensó las consecuencias"

El brasileño está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero El técnico del Barcelona fue preguntado en una rueda de prensa sobre la acusación al futbolista

Dani Alves está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero. El brasileño fue acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre. A pesar de que el abogado Cristóbal Martell ha pedido la libertad del jugador en varias ocasiones, la Fiscalía se niega a dársela por riesgo de fuga.

El pasado miércoles, Dani Alves concedió su primera entrevista desde la cárcel a Mayka Navarro, periodista de 'La Vanguardia': "Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista desde que estoy aquí, para que la gente sepa lo que pienso. Que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño".

Xavi, el entrenador del FC Barcelona, fue preguntado en una rueda de prensa en enero sobre la acusación al brasileño, y él respondió: "Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani".

Estas palabras no sentaron bien a Alves, ya que le consideraba su amigo de toda la vida y las declaraciones del técnico podrían tener consecuencias: "Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: ‘Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada. Haz el favor de olvidarte de mí, que yo me cuido, tranquilo'".

Además, el brasileño aprovechó para puntualizar que durante su estancia en prisión no ha echado de menos a sus amigos: "Ni a uno solo. También le digo que todos con los que he jugado al fútbol no son mis amigos…".

Eso sí, quiso dejar claro que tiene amigos en el fútbol que han querido ir a verle y que él no les ha dejado: "La cárcel no es un lugar para ellos. Tampoco para mis hijos, ni para mis padres, ni para mi mujer…, aunque al final llevaba ya tantos meses que les dejé visitarme".