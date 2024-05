Mari Cielo, hija de Andrés Pajares, agradecida con Only Fans: "Me salvó la vida durante la pandemia"

La hija de Andrés Pajares, Mari Cielo, cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la televisión. La televisiva participaba como colaboradora en varios programas, hasta que decidió trasladar su residencia a Estados Unidos y perseguir su sueño de convertirse en actriz.

En los últimos días, Mari Cielo ha regresado a nuestro país para presentar su cuarta novela. Su nueva obra se llama 'Óleo', y cuenta la historia de un hombre que recibe una invitación para una exposición de arte y desconoce quién es el organizador y el pintor. Al descubrir que la obra tiene inspiración en las peores cosas que ha hecho en su vida, comienza a investigarlo y descubre que sus cuadros no solo están basadas en su pasado, sino en su futuro.

La escritora, y directora de cine, de 47 años, ha reinventado su profesión en varias ocasiones. No siempre ha tenido suerte en su trayectoria profesional, por lo que ha tenido que abrir nuevos caminos, como explotar su perfil en la plataforma de Only Fans.

"Gana mucho quien hace pornografía, yo no. A mí me salvó la vida en la pandemia cuando se me cayeron todos los trabajos y tenía que seguir pagando alquileres y pagar facturas para mi familia. Para mí, escribir es un placer, un trabajo, y que alguien te lea, un sueño. Lo mismo me sucede con el cine, en Estados Unidos, donde viví once años, gané dinero y tengo proyectos aquí que no han visto la luz y han supuesto una inversión", comentaba la hija del famoso artista español en una entrevista con el diario 'ABC'.

Después de pasar una complicada época, en la que sufrió una trombosis en la yugular y un accidente que le desfiguró la cara, convive desde hace unos años con el artista islandés Heidar Arnason y sus tres hijos: "Ahora tengo cuatro hombres en mi vida. Soy madre, porque ahora lavo dientes, hago desayunos, paso horas en el parque, me he echado muchas tareas y no sabía muy bien cómo hacerlas".