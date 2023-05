Acusan de plagio a Loreen y su 'Tattoo' en Euriovisión 2023

Cada vez son más los usuarios que encuentran en la propuesta 'Tattoo' parecidos extremos con otras canciones La cantante sueca arrasó en el escenario durante la primera Semifinal

Loreen deslumbró a todos los eurofans con su actuación en la primera Semifinal de Eurovisión 2023. La representante sueca se subió al escenario dispuesta a arrasar con una canción cargada de energía y una puesta en escena que todavía engrandecía más su performance. Una actuación brillante que todavía ha suscitado más dudas respecto a la originalidad de la propuesta sueca.

Hace semanas que los eurofans le han encontrado parecidos al tema "Tattoo" de Loreen, pero ha habido una sospecha de plagio que ha desatado las alarmas. La propuesta de Suecia para 'Eurovisión 2023' ha recordado a un famoso tema de los 90. Un himno en las discotecas llamado 'Flying Free' de Pont Aeri que ahora comparte los mismos acordes que el inicio y el estribillo de 'Tattoo'.

La organización de Eurovisión exige a los participantes que todas las canciones sean inéditas, por eso desde la preselección de Suecia en el Melodifest, las redes se llenaron de comentarios en los que muchos usuarios afirmaban que la propuesta de Loreen era prácticamente idéntica a la melodía de 'Flying Free'.

Pero el tema de Pont Aeri, no ha sido la única similitud que han notado los fans, la parte vocal les ha recordado a otro conocido tema 'The Winner Takes It All' de los suecos ABBA. Aunque parece que 'Flying Free' ha sido la extrema coincidencia más cuestionada.

Mira que Loreen me mola, pero la base de la canción es el Flying Free de Pont Aeri y de esta burra no me bajo #Eurovision2023 — Monidlc (@monicadlcampa) May 9, 2023

Los de Flying Free poniéndole una demandita a Loreen en 3..2..1.. #EurovisionRTVE #Eurovision2023 — jovenfisgón (@jovenfisgon) May 9, 2023

¿Se habrá inspirado Loreen en estas dos canciones para crear 'Tattoo'? Los distintos parecidos con las canciones de referencia han hecho que parte de la audiencia acuse a la representante sueca de plagio. ¿Afectará a su competición en Eurovisión 2023?