Estos son los diez primeros finalistas de Eurovisión 2023

Este martes se ha celebrado las primeras semifinales en el M&S Bank Arena de Liverpool Países como Croacia y Suecia se han metido en la gran final del certamen

Eurovisión 2023 ha arrancado y ya se conoce a los primeros diez finalistas. En total, son 37 los países que conforman el certamen. El Festival empieza con unas semifinales en las que 31 países se enfrentan para conseguir una de las 20 plazas para la gran Final.

Las seis plazas restantes están otorgadas a España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, ya que forman parte del 'Big Five': son los cinco países que siempre llegan a la final, sin antes pasar por semifinales. En esta edición de Eurovisión, se ha añadido Ucrania, ya que es el país que ganó el año pasado.

Este martes se ha celebrado en el M&S Bank Arena de Liverpool las primeras semifinales del certamen, y el próximo jueves se llevarán a cabo las segundas, en las que se conocerá a los diez siguientes clasificados para la final.

Este año, el sistema de votación ha tenido un cambio. Hasta ahora, el voto estaba dividido entre el del público y el del jurado profesional. En esta edición, sólo puede votar la audiencia. Los espectadores son los que deciden los diez países que pasan a la final. En la final, el jurado profesional sí que participará en las votaciones junto con la audiencia, que lo hará a través del televoto.

Aunque se desconoce el orden de los favoritos, hay diez finalistas que se suman a la lista de los países que forman parte del 'Big Five' y a Ucrania, que fue el ganador de la última edición.

Los diez primeros finalistas

Croacia (Let 3 - 'Mama ŠČ'),

Moldavia (Pasha Parfeni - 'Soarele şi Luna')

Suiza (Remo Forrer - 'Watergun')

Finlandia (Käärijä - 'Cha Cha Cha')

Chequia (Vesna - 'My sister's crown')

Israel (Noa Kirel - 'Unicorn'),

Portugal (Mimicat - 'Ai coração'),

Suecia (Loreen - 'Tattoo'),

Serbia (Luke Black - 'Samo mi se spava')

Noruega (Alessandra Mele - 'Queen of kings')

Congratulations to tonight’s 10 qualifiers! See you on Saturday! 🤩🥳 #Eurovision pic.twitter.com/jYfFoNhAOt — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

Como es costumbre, para que haya ganadores, también tiene que haber algunos países que se queden fuera de la competición. En este caso, han sido cinco los países que han sido eliminados del certamen.

Cinco países eliminados

Malta (The Busker - 'Dance (our own party)')

Letonia (Aija - 'Sudden Lights')

Irlanda (Wild Youth - 'We are one')

Azerbaiyán (TuralTuranX - 'Tell me more')

Países Bajos (Mia Nicoali y Dion Coope - 'Burning daylight').

El próximo jueves se celebrará las segundas semifinales y se conocerá a los siguientes diez artistas que se clasificarán para la gran final de Eurovisión 2023.