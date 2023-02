Horario y dónde ver el sorteo de los octavos de final de la Europa League

Mañana viernes a las 12:00 horas se conocerán los cruces de octavos en el segundo torneo continental En caso de pasar hoy en Old Trafford, el Barça no puede cruzarse ni con el Betis ni con la Real Sociedad

La UEFA Europa League avanza veloz hacia sus fases decisivas. La segunda competición continental celebra hoy la vuelta de los ‘playoffs’, que se podrían considerar unos dieciseisavos de final, y el sorteo de la ronda de octavos será mañana mismo, viernes 24 de febrero.

El sorteo se celebrará a las 13:00 horas y los encuentros de octavos se disputarán a toda velocidad, los días 9 y 16 de marzo. El calendario aprieta en una temporada atípica por el Mundial.

En esta ronda habrá dos equipos españoles como cabezas de serie, Betis y Real Sociedad, ya que fueron primeros en la fase de grupos de la Europa League. La ceremonia, tal y como ha apuntado la UEFA, ente organizador del campeonato, será a la 12:00 de la tarde HEC (Hora Central Europea).

Antes incluso de que se lleguen a disputar los ‘playoffs’, en los que se enfrentan los segundos de grupo en la antigua Copa de la UEFA, y los terceros de la primera fase en la Liga de Campeones, hay ya varios conjuntos que han podido acceder a la ronda de octavos de final.

Así pues, en el sorteo de mañana estos son los ocho cabezas de serie, primeros en la fase de grupos disputada el pasado otoño:

Arsenal

Betis

Fenerbahçe

Ferencváros

Feyenoord

Friburgo

Real Sociedad

Union Saint-Gilloise

Estas ocho escuadras se enfrentarán a los vencedores del playoff de dieciseisavos:

Ajax / Union Berlín

Barcelona / Manchester United

Juventus / Nantes

Bayer Leverkusen / Mónaco

Salzburgo / Roma

Sevilla / PSV Eindhoven

Shakhtar / Rennes

Sporting CP / Midtjylland

De cara al sorteo, hay que tener en cuenta que los clubes del mismo país no se pueden enfrentar entre sí. Así, si FC Barcelona y Sevilla logran hoy el pase, no se verán las caras ni ante Betis ni Real Sociedad, cabezas de serie mañana en Nyon. Por el momento, esta circunstancia no se producirá en la segunda máxima competición continental.

¿Dónde ver el sorteo de los octavos de final de la Europa League?

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League 2022/23 se retransmitirá en directo a partir de las 12:00 HEC del 24 de febrero. Tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Se podrá ver por televisión en directo mediante #Vamos y Movistar Liga de Campeones, y a través del canal de la UEFA.

El sorteo se podrá seguir también en directo en sport.es.