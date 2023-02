Dmitrovic fue agredido por un espontáneo durante el PSV-Sevilla

El guardameta consiguió reducir al aficionado hasta que llegó la seguridad del estadio "Si alguien me ataca me voy a defender. Me agredió, conseguí reducirle, estuve en el suelo un momento hasta que vino la seguridad", dijo el meta a los micrófonos de 'Cope'

Surrealista fue el partido que tuvo que vivir Marko Dmitrovic en Eindhoven. El guardameta del Sevilla entró a última hora en el once inicial de Sampaoli por una indisposición de Bono y fue agredido en el añadido por un espontáneo.

Con el PSV ganando por 1-0 a un Sevilla hundido y sufriendo, un espontáneo saltó al terreno de juego del Philips Stadion en el tiempo de añadido para agredir a Marko Dmitrovic.

Las imágenes de televisión no mostraron la secuencia, como es habitual en estos casos, pero el portero sevillista redujo al aficionado hasta que la policía entró al campo para llevárselo detenido.

Supporter van PSV liep in de extra tijd het veld op om de doelman van Sevilla in de rug aan te vallen pic.twitter.com/WMA8iGMbj1 — AFQ (@AFQ_29) 23 de febrero de 2023

"Si alguien me ataca me voy a defender. Me agredió, conseguí reducirle, estuve en el suelo un momento hasta que vino la seguridad. No le voy a dar mas importancia al gesto. No se lo merece. Este tío quiere protagonismo y no se lo voy a dar. Esto pasa en el fútbol y espero que se castigue como se debe hacer siempre", dijo Dmitrovic a los micrófonos de 'Cope'.

"Me callo para no decir la verdad sobre lo que le quería hacer. Me di cuenta de donde estoy y una agresión no es bienvenida. Estoy contento por lograr concentrarme y tranquilizarme en ese mismo momento", explicó.

El colegiado, Daniele Orsato, decidió no suspender el partido y el duelo prosiguió con el segundo tanto del PSV, que anotó el 2-0 definitivo que permite al Sevilla estar en octavos.

"Pensaba que iba suspender el partido y por eso tranquilicé a todo el mundo. Pero lo importante al final es que hemos pasado. Este ya no es nuestro mundo", concluyó.

Además, en la primera mitad, tampoco quiso saber nada el colegiado italiano cuando Acuña sufrió el lanzamiento de varios objetos. Orsato le instó a sacar rápido de banda.