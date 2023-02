Campeones en peligro en la Europa League

Más allá de Manchester United y FC Barcelona, hay otros equipos importantes que también se encuentran a un paso del ‘precipicio’ Juventus, PSV y Ajax, entre otros, no obtuvieron un buen resultado en la ida de sus eliminatorias

El FC Barcelona y el Manchester United disputarán esta noche, en Old Trafford, un partido a vida o muerte. Todo o nada. Uno de los dos equipos confirmará su resurgimiento continental y el otro conjunto comprobará que aún no está preparado para competir al máximo nivel. Azulgranas y ‘red devils’ no son los únicos clubes ‘grandes’ que tienen la posibilidad de ser eliminados en el ‘play-off’ de la Europa League. Hay otros equipos importantes que también se encuentran a un paso del ‘precipicio’.

Empecemos por los compromisos que empezarán a las 18.45 horas. El PSV Eindhoven (que tiene una Champions y una Europa League en su palmarés) recibirá al Sevilla con la complicadísima misión de ‘levantar’ el 3-0 de la ida en el Sánchez-Pizjuán. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (un subcampeonato de la Liga de Campeones y una Europa League) también perdió en su estadio contra el Mónaco (2-3) y también lo tendrá muy difícil para pasar a los octavos de final de la segunda máxima competición del viejo continente.

Juventus (dos Champions y tres Europa League) y Sporting de Lisboa (un subcampeonato de la Europa League) empataron 1-1 en sus estadios frente a Nantes y Midtjylland, respectivamente, y se lo jugarán todo a domicilio justo antes de que, a las 21.00 horas, empiece el apasionante duelo entre Manchester United (tres Champions y una Europa League) y Barça (cinco Ligas de Campeones) en el ‘teatro de los sueños.

En la misma hora, el Ajax (cuatro Champions y una Liga Europa) buscará la clasificación contra el Union Berlin en la capital de Alemania. A los neerlandés solo les valdrá el triunfo –o la tanda de penaltis– tras el 0-0 de la ida. La Roma de José Mourinho (una Conference League, un subcampeonato de la Copa de Europa y otro de la Europa League) deberá remontar tras perder en Salzburgo (1-0). El Shakhtar Donetsk (un título de Liga Europa) es el único ‘grande’ que logró un resultado favorable en la ida: la semana pasada, se impuso al Rennes en Polonia (2-1).