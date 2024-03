Los 'Wonderkids' de la Eurocopa

La Eurocopa 2024 está a la vuelta de la esquina. Italia defenderá título en Alemania en una edición en la que los jóvenes están llamados a ser diferenciales. Si la ilusión de España pasa por la magia de Lamine Yamal (16 años) y Nico Williams (21 años) en los extremos, las aspiraciones de otras grandes selecciones dependerán, en gran parte, del talento de sus 'perlas'.

Luis de la Fuente sabe que tiene a dos 'cracks' en su plantilla y que, pese a su corta edad, tienen potencial para hacer mucho daño en el torneo. En la derrota ante Colombia, tocó esperar hasta el minuto 72 de partido para verlos juntos sobre el campo. El atacante del Athletic Club saltó al verde en el 62', sustituyendo a Mikel Oyarzabal. Diez minutos más tarde, el extremo del Barça entró en el lugar de Pablo Sarabia.

NICO Y LAMINE, PURA ELECTRICIDAD

Si no se tuerce nada, la banda izquierda será para Nico Williams y la derecha para Lamine Yamal. Talento, desborde, velocidad, electricidad y, sobre todo, atrevimiento de cara a una Eurocopa que ilusiona. Nico Williams suma seis goles y 13 asistencias en lo que va de temporada, siendo el máximo asistente del Athletic Club. Este curso ha mostrado una mejora impresionante respecto a la campaña anterior. El cambio de derecha a izquierda le ha sentado de maravilla, con más libertad y un abanico más amplio de opciones para castigar al rival.

Nico Williams y Lamine Yamal celebrando un gol con España / EFE

De Lamine Yamal queda poco por comentar. Un futbolista que se empeña en poner en duda que tiene 16 años cada vez que toca el balón. Capaz de reanimar al Barça cuando está tocado, hace las cosas con una naturalidad insultante y cada partido que pasa demuestra que ve el fútbol de una manera distinta al resto. Esta temporada suma seis goles y siete asistencias, aunque su impacto va mucho más allá de las cifras.

España contará con dos jugadores muy peligrosos, capaces de agitar partidos sin prácticamente ayuda, con gol, capacidad para salir por los dos perfiles, asociativos, y con buen pie al llegar a línea de fondo. Si De la Fuente es capaz de construir un buen escenario para ambos, España hará un buen papel en Alemania.

WIRTZ Y MUSIALA, LOS MAGOS DE NAGELSMANN

Precisamente, si algún combinado está obligado a hacer un gran torneo es el que entrena Julian Nagelsmann. Los teutones, anfitriones de esta edición, están quitándose de encima las dudas que generaron en el último parón de selecciones. En su último compromiso vencieron pro 0-2 a Francia en el Groupama Stadium, un triunfo que llevó la firma de sus dos 'joyas' más preciadas: Florian Wirtz (20 años) y Jamal Musiala (21 años).

Dos futbolistas muy parecidos, que juegan por las mismas zonas, pero que se entienden a la perfección dentro y fuera del campo. “Tenemos muy buena conexión y nos llevamos muy bien, incluso fuera del campo. Hablamos mucho por teléfono e intercambiamos mensajes sobre cómo podemos mejorar nuestro juego”, explicaba Wirtz sobre su relación con Musiala.

Florian Wirtz y Jamal Musiala, dos magos para Nagelsmann / DFB

Nagelsmann abraza el talento, y como los dos van sobrados en eso, no prescinde de ninguno de ellos. El 'Plan A' para la Eurocopa es juntarlos sobre el verde, con libertad, y escudados por Gündogan, Andrich y Kroos por detrás, como hizo ante Francia.

Los magos de Nagelsmann meten miedo en el torneo, y no es para menos. Florian Wirtz es el máximo asistente de las cinco grandes ligas de Europa (17). Además, suma 11 goles en un Leverkusen que enamora. Un futbolista que destroza los sistemas defensivos de los rivales a través de su manera de leer el juego. Encapsula regate, magia, visión, último pase, creatividad ilimitada, y también golpeo.

Con Jamal Musiala cerca, una de las referencias del Bayern de Múnich, seguir los partidos de Alemania será asignatura obligada. 12 goles y siete asistencias en lo que va de temporada son la carta de presentación de otro genio del deporte rey, que tiene una facilidad impresionante para sortear rivales y una capacidad asociativa a la altura de pocos.

BELLINGHAM Y FODEN, LA ESPERANZA DE LOS 'THREE LIONS'

No hay dos sin tres, ya lo dicen. Y si hablamos de parejas de 'Wonderkids' hay que hablar de Jude Bellingham (20 años) y de Phil Foden (23 años). Los futbolistas del Real Madrid y el Manchester City, respectivamente, son la gran ilusión de unos 'Three Lions' que buscan tocar metal de una vez por todas. No lo consiguen desde 1966, cuando ganaron el Mundial como anfitriones.

Bellingham hace de todo y será la gran referencia de Southgate en Alemania. El inglés quiere culminar su gran año tras su estelar aterrizaje en el Bernabéu con un título para su país. 20 goles y nueve asistencias en lo que va de curso sorprenden, incluso, a la dirección deportiva del club blanco. Ha demostrado tenerlo prácticamente todo: físico, técnica, visión y gol. Una receta casi perfecta en la élite.

Bellingham y Foden, durante un entrenamiento con Inglaterra / @england

Pero la verdadera magia la pone Phil Foden, un futbolista brillante que a los 23 años lleva una carrera de 'veterano'. Más de 250 partidos con el City en los que ha marcado 78 goles y ha repartido 51 asistencias ganando la friolera dieciséis títulos. Su mejor versión la estamos viendo ahora, por dentro, con más libertad, y recibiendo constantemente de espaldas para 'romper' a las defensas con sus giros imperceptibles.

Tiene una agilidad única para desactivar la presión. Y cerca del área, activa su colmillo, desde el disparo o desde el pase, para convertir su aportación en cifras palpables. Esta temporada, 18 goles y 10 asistencias. Con un todoterreno como Bellingham de compañera, que aparece por todos lados, se puede hinchar a servirle grandes balones.

¿Brillarán en Alemania? ¿Serán capaces de dar todo el rendimiento que está ofreciendo con sus clubes? Todas las respuestas, a partir del 14 de junio. Valdrá mucho la pena seguir de cerca esta Eurocopa.