El KC Barcelona A, CK Castellbisbal B i KCB S20 es proclamen campions de les Copes Catalanes 2023

El KC Barcelona, guanyador de les Finals de les Copes A i C Mentre que el CK Castellbisbal va aixecar el trofeu de la Copa B

Espectacular jornada de Finals de la Copa Catalana 2023 de Korfbal la que es va poder viure al Pavelló Municipal de Vacarisses, que va proclamar el KC Barcelona com a guanyador de les Finals de les Copes A i C; mentre que el CK Castellbisbal va aixecar el trofeu de la Copa B.

La jornada va començar amb el duel entre el Platja d’Aro KC Sots-20 i el KC Barcelona Sots-20 en la Final de Copa C. El talent de les noves generacions va quedar palés en un partit força igualat i emocionant, i en el que els gironins van estar per davant en el marcador durant gairebé tot el partit. No obstant, el KCB va aconseguir capgirar el marcador amb un domini aclaparador dels últims 15 minuts.

Pel que fa a la final de la Copa B, CK Castellbisbal B i CK Vallparadís B van protagonitzar un partit vibrant, emocionant i ajustat d’inici a final. Tots dos equips van tenir moments alterns de lideratge en el marcador, mostrant un nivell de joc altíssim, amb moltíssima qualitat, defenses agressives i intenses, i un magnífic encert de cara a cistella. Finalment, e matx es va decidir en els instants finals, on el CK Castellbisbal va obrir una petita escletxa en el marcador quan faltaven 4 minuts que li va permetre endur-se el triomf final per 25-21.

La jornada va finalitzar amb el partit entre els primers equips del KC Barcelona i el CK Castellbisbal en la Final de la Copa Catalana A. Tots dos equips arribaven amb bones ratxes de resultats en les darreres setmanes, mostrant un joc alegre, dinàmic i consistent. Però des dels primers minuts, va quedar clar que les bones sensacions estaven només del cantó dels barcelonins, que van assolir el trofeu després de vèncer per un contundent 14-26.