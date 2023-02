Posició històrica de Daniela Terol en modalitat ‘Street’ al Mundial d’skateboarding

Era la primera vegada que participava en una prova preolímpica Amb aquest resultat Terol hi estaria classificada pels JJOO

Daniela Terol va finalitzar la seva participació en el Mundial d'skateboarding en modalitat 'Street' en onzena posició.

Un lloc que, tot i deixar-la a les portes de la gran final, ha significat el millor resultat de la història per a l'skateboarding català.

Per Terol, a més, era la primera vegada que participava en una prova preolímpica. Per accedir a disputar els Jocs Olímpics de París 2024 hi ha 20 places per classificació i amb aquest resultat Terol hi estaria classificada, esdevenint la primera esportista de la història de la Federació Catalana de Patinatge en competir en uns Jocs Olímpics.