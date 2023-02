Surhayén Pernía-Alba Sánchez guanyen la desena edició del Rally Lloret de Mar

Xavier J. Vidales i Jordi Hereu van ser els guanyadors en el Campionat de Catalunya de Ral·lis 133 vehicles autoritzats van prendre la sortida de la desena edició del Rally Lloret de Ma

133 vehicles autoritzats a prendre la sortida de la desena edició del Rally Lloret de Mar, organitzat per Vline.org. Es tractava de la primera prova del Campionat de Catalunya Ral·lis, que a més, puntuava pel Campionat de Catalunya de Ral·lis de vehicles Històrics, Campionat de Catalunya de Ral·lis de Regularitat i Regularitat Sport i la Copa de Catalunya dels diferents grups.

En total, la competición constava de sis trams a doble passada, amb un total de 589,33 km dels quals 177,772 km eren trams cronometrats, i com a particularitat, la neu que encara s’acumulava a les cunetes a la part alt d’alguns dels trams.

A la classificació general, ja des del primer tram cronometrat es va declarar una lluita entre els tres primers classificats que durant tota la prova es van anar canviant les posicions. Finalment, el triomf va ser per a SurhayénPernía-Alba Sánchez, que van acabar superant Vidales-Hereu i Albert Orriols-Xavier Moreno.

Pel que fa al Campionat de Catalunya de Ral·lis, el guanyador va ser el tàndem format per Xavier J. Vidales-Jordi Hereu (SkodaFabia R5), la segona posició va ser per Alejandro Mauro-Diego Sanjuan (SkodaFabiaRally 2) i tercers van quedar la parella formada per Xavier Domènech-Susana Cercadillo (Porsche 997 GT3 RS)

A l’apartat de regularitat, victòria per Josep Maria Bardolet-Anna Vives (Seat 1400 B), segons classificats Esteban Munné-Olga Feliu (Volskwagen Golf GTI MHI) i tercers Jordi Martí-Xavier Tibau (Ford Escort MKI).

Finalment, a regularitat Sport, victòria per a F. Xavier Domingo-Antoni Moragas (BMW M3 E30), seguits a la segona posició per Jordi Fanlo-Daniel Robledillo (Porsche 911 SC) i en tercera posició Manel Arroyo-Eloi Alsina (Porsche 911 SC).