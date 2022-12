David Puigdomenech, nou campió de l’Open Mediterrània Christmas Challenge

Després de dues partides amb els 24 finalistes, David Puigdomenech amb 434 pals es va convertir en el campió El torneig, organitzat pel Mediterrània Bowling Club de Barcelona, compta amb el patrocini de Delgado i Canudas Associats S.L.P. i ProShop Sweetrade Bowling

Punt final a un nou any del millor bowling, amb la disputa de l’Open Mediterrània Christmas Challenge. Una competició que va tenir com a gran protagonista el nom de David Puigdomenech, del Club Bowling Comarcal de Terrassa, que es va convertir en el nou campió del torneig. Els 24 millors classificats van participar d’una final on els ajustadíssims resultats entre els 6 primers van fer de la final un espectacle i pràcticament tot es va decidir en el darrer llançament. Només 9 pals van separar al 1r del 6è classificat al final de la competició.

Després de dues partides amb els 24 finalistes, David Puigdomenech amb 434 pals es va convertir en el campió. Benito Boira també del Comarcal i David Vizcaino del Mediterrània BC van empatar amb 433 pals, però la diferència entre els hàndicaps corresponents va donar el 2n lloc a Benito Boira. La quarta plaça la va assolir Pedro Jiménez del Mediterrània amb 430 pals, Daniel Lozano i Eduard Grau del Mediterrània van tancar la classificació amb 426 i 425 pals respectivament.

El torneig, organitzat pel Mediterrània Bowling Club de Barcelona, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, compta amb el patrocini de Delgado i Canudas Associats S.L.P. i ProShop Sweetrade Bowling .

L’acte va cloure amb el lliurament de premis de mans de Daniel González, president del club organitzador.

Un any més les instal·lacions de Ilusiona Splau de Cornellà de Llobregat van acollir una competició amb un total de 46 esportistes de 9 clubs catalans que van prendre part a la competició, i on entre els 6 primers es van repartir 750€ de premis. Tots els participants van rebre un obsequi que es va anar sortejant en el decurs de la competició, material esportiu i altres.