Pere Milla: "Me da igual que le guste más o menos a la gente, mi objetivo es subir con el Espanyol"

Pere Milla vive una situación de contrastes en el Espanyol. Cuestionado por parte de la afición perica, es considerado una pieza clave para su entrenador, Luis Miguel Ramis, muy cuestionado los últimos días. Desde su llegada procedente del Elche, suma cuatro goles, cifras bastante discretas para uno de los futbolistas que llegaba para catapultar al Espanyol de nuevo a Primera.

Marcó en la segunda jornada ante el Racing de Santander, en la octava contra el Racing de Ferrol, en la novena frente al Cartagena, y en la decimoséptima ante el Alcorcón, la única de sus cuatro dianas bajo las órdenes de Ramis. Desde entonces, ni rastro de sus goles. Y ya van ocho partidos en los que ha participado sin aumentar su casillero.

¿HAY CONFIANZA EN RAMIS?

Sin embargo, el entrenador blanquiazul, Luis Miguel Ramis, que ha estado en la cuerda floja en las últimas horas, ha seguido apostando firmemente por él. El delantero, en la rueda de prensa, habló sobre el partido contra el Eldense y defendió a su entrenador. "No creo que hemos tocado fondo. No estamos donde querríamos, pero es lo que tenemos. Hicimos un muy mal partido en Elda, no supimos cerrar el resultado. Es lo que nos falla, nos pasó también con el Eibar. Hemos de asumir que es responsabilidad nuestra, que estos fallos no pueden pasar. Ya está, punto y aparte, ver los errores que hemos hecho, ahora es otro partido, esto no para y tenemos claro el objetivo".

Sobre el apoyo a su entrenador, Milla despejó cualquier duda: "Nosotros estamos con él (con Ramis), es nuestro entrenador, lo da todo cada día y nos debemos a él".

SU SITUACIÓN PERSONAL

Además de no brillar de cara a puerta, Milla también ha ocupado distintas posiciones en el ataque, ya sea en la punta o en banda. El ex del Elche valoró su momento de forma actual, algo alejado de las expectativas que generó su llegada. “Mi objetivo es subir de categoría con el Espanyol. No sé si será en punta o en banda izquierda, derecha, dónde sea", apuntó.

Sobre las críticas de parte de la afición, asumió responsabilidad: "Yo siempre he recibido críticas, haya hecho goles, que los he hecho, ahora las recibo también por no hacerlos. Yo estoy muy bien, va con el deporte, con el fútbol, es poner el foco sobre lo que está pasando. Más allá de las críticas que pueda recibir de la prensa o los silbidos del otro día, me quedo con la gente que aplaudió. Lo daré todo por el Espanyol, me vaciaré. ¿Si le gustará más o menos a la gente? Me da igual que le guste más o menos a la gente, yo estoy aquí por un objetivo, subir de categoría con el Espanyol”.

EL SENTIR DEL VESTUARIO

Milla señaló que el vestuario es consciente de la situación que vive el equipo y destacó que aún quedan muchas jornadas. “Somos conscientes, pero también quiero decir una cosa: cuando llegué dije que el objetivo era subir, pero no ha de ser una losa que nos pongamos encima. Hay que subir con alegría, no puede ser que perdamos y nos lo carguemos todo. Tranquilidad, queremos subir, pero no será en la jornada 30 ni 36, esto acaba en la 42".

Otra vez, volvió a cargar responsabilidades, tanto de manera personal, como colectiva. "Si estamos bien en la pelota parada, en Elda acabamos ganando 0-2. No lo estuvimos y eso nos penaliza. Somos los culpables, no hicimos lo planeado. Ahora hay que mirar adelante e ir a por el Levante UD. Esto no va de que Pere Milla marque 15 o 20 goles, sino de subir de categoría. Si los hago mejor para mí, pero si no subimos, es una mierda, hablando claro".

EL DOMINGO, ANTE EL LEVANTE

El próximo domingo 4 de febrero el Espanyol recibe al Levante en Cornellá. Un duelo a cara o cruz que puede acercar a los pericos a los puestos de ascenso directo, o condenarlos fuera de plazas de playoff.

Milla, preguntado por si este partido se considera una 'final', respondió lo siguiente: "¿Una final? Si perdemos, que puede pasar, pero no pasará, no se acaba el mundo ni nada. Queda mucha Liga y tenemos que centrarnos en el Levante. No hay que ser alarmista porque queda mucho, pero sí conscientes de que hemos tenido muchas oportunidades de coger diferencia y de ahí ese malestar. Hay que comenzar a sumar de tres en tres, así estaremos donde todos queremos, en ascenso directo".

¿DEMASIADAS EXPECTATIVAS?

Finalmente, el atacante habló sobre las expectativas que había sobre la plantilla a principio de curso. "(Las expectativas) las pusisteis vosotros. Yo llegué con el objetivo de ascender. Los que habéis generado expectativas sois el ámbito periodístico, nosotros sabemos dónde estamos y de qué somos capaces, nos falta ese 'punch' para creer que somos capaces de ganar en todos los campos", terminó su intervención.