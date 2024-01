'Tintín' Márquez: "He propuesto varias veces a Qatar que compre el Espanyol"

El ex jugador y ex entrenador del Espanyol, 'Tintín Márquez', está ante el complicado reto de revalidar la corona de la Copa Asia con Qatar. Pese a estar totalmente centrado en el campeonato asiático, el entrenador catalán también ha tenido tiempo para hablar sobre la situación actual del Espanyol.

El Espanyol no está mostrando su mejor versión en la presente campaña. La mala dinámica del club blanquiazul les ha hecho caer hasta la sexta plaza de la Liga Hypermotion, aunque todo está muy apretado.

Aun así, el actual entrenador de la Selección qatarí se ha mostrado muy crítico con la situación actual del club: "Es un club que no se saben las cosas. Lo que pasó con Luis García no es un hecho puntual. No se sabe quien ficha, quien echa... es difícil y me da pena porque soy espanyolista de toda la vida", aseguró el ex jugador y ex entrenador del club blanquiazul.

Dejando de lado su crítica sobre la situación actual del club, 'Tintín' Márquez ha sorprendido con sus declaraciones: "He propuesto varias veces a Qatar que compren el Espanyol. Es una buena ciudad y un país donde pueden crecer las inversiones. De momento no hay nada".

El entrenador catalán fue jugador del Espanyol desde 1982 hasta 1988. Además, fue entrenador del fútbol base blanquiazul desde 1998 hasta llegar a ser segundo entrenador del primer equipo en 2004. No obstante, en 2008 se convirtió en el primer entrenador del Espanyol, pero su aventura solo duró 15 partidos.