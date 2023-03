Denis habla sobre su salida del Celta: "Lo que estaban haciendo no era legal"

El futbolista cedido al Espanyol habla sobre lo dura que fue su etapa en el Celta El presidente del club vigués lo apartó de la dinámica por conflictos burocráticos

Denis Suárez, jugador del Espanyol cedido por el Celta de Vigo, ha hablado en los micrófonos de la SER sobre su experiencia en el club gallego. El Celta fichó al entonces jugador blaugrana durante el mercado de verano de 2019, prometiendo a la afición la llegada de una estrella. Sin embargo, todo se vio truncado cuando el presidente del club vigués, Carlos Mouriño, decidió apartar al jugador por conflictos con la empresa de representación del futbolista.

Mouriño se negaba rotundamente a hacer tratos con la agencia de representación del de Salceda de Caselas: "Denis Suárez trabaja con una agencia que subasta a nuestro chicos". La respuesta de Suárez en la SER fue muy contundente: "Dentro o fuera del fútbol elijo con las personas con las que estar o no. Es como si mi padre viene y me dice que no le gusta mi mujer y que la tengo que dejar".

En verano de 2022, Denis intentó encontrar salida en distintos clubes de la Liga, pero resultó imposible. En el Sevilla no había lugar para él por cuestiones de 'fair play' financiero: "Me dicen que tienen que vender a Koundé para poder fichar y van a por defensas porque también habían vendido a Diego Carlos". Lo intentó de nuevo en la capital hispalense, esta vez en el Betis, pero la oferta del Celta era inviable: "Piden a Rui Silva a cambio de mí. Tú no puedes pedir al portero titular del otro club, al que le quedan 3-4 años de contrato".

Así las cosas, Denis Suárez empezó la presente temporada en el club vigués, pero el presidente dio la orden de apartarlo de la dinámica de grupo: "Me sentí maltratado a principio de temporada, puede ser. Me intentaron apartar del grupo, me ponían a correr aparte alrededor del campo sin poder participar, pero después conseguí reincorporarme al equipo porque estaban haciendo algo que no era legal". Aun así, a día de hoy no quiere hacerse sangre: "A Carlos Mouriño no le tengo rencor, fui muy claro en mi postura y no le gustó".

Finalmente, durante el pasado mercado de invierno el Celta accedió a una cesión: "Hasta me sorprendió a mí. En enero me llama Campos para saber cómo está mi situación, me dice que si renuncio a todo lo que me queda por cobrar en Vigo, me dejan salir".

Así fue como el centrocampista llegó al Espanyol, donde está logrando consolidarse como una pieza importante. Sin embargo, queda mucho Denis por ver: "Después de estar ocho meses parado, no es fácil coger ese ritmo. No estamos viendo al Denis ni al 60% de sus posibilidades. Me falta mucho para llegar a mi punto físico, con el paso de los partidos me voy encontrando mejor, es un proceso", concluye.