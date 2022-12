Zubero y Zubeldia, "contentos" por acompañar a Valero en el podio

Pleno español en el podio de la exigente prueba ciclista de la Titan en el desierto de Arabia Saudí Zubeldia llegó sin grandes aspiraciones, se llevó la etapa reina y se mantuvo igualado en la general con David Valero hasta la última jornada

Haimar Zubeldia y Julen Zubero, compañeros del Krypteia, se mostraron "contentos" con el segundo y tercer puestos respectivamente en la Neom Titan Desert Arabia Saudí que acaba de finalizar junto a las aguas del Mar Rojo.

Haimar Zubeldia (Usúrbil, Gipuzkoa, 45 años), quien llegó sin grandes aspiraciones, se llevó la etapa reina y se mantuvo igualado en la general con David Valero hasta la última jornada, en la que el granadino impuso su condición de numero 1 de la BTT mundial.

"Estoy contento con el segundo. Venía sin expectativas, ya que he aprendido que en las carreras de Titan hay que a ir día a día, son pruebas para disfrutar al momento, en la que no te puedes hacer planes predeterminados", señaló en meta el exprofesional en ruta durante 17 temporadas.

Por su parte, Julen Zubero (Lemoa, 40 años), logró por partida doble el objetivo de ganar un etapa en las Titan. Esta vez, de Arabia se marcha con doblete.

"Me voy muy contento con las dos etapas y el podio. Siempre vengo con la idea de ganar una etapa, pero es difícil. Con la primera victoria ya me valía. Hoy quise rodar con Haimar, pero se cortó y entré con David Valero, que me ha traído rodando hasta la meta".

Zubero comentó el momento en que Valero sufrió una caída, en la que ningún rival trató de sacar ventaja.

"David se ha caído, pero le hemos esperado, no era plan de cortar la carrera en ese momento. Después el propio David aceleró mucho en la costa, dio 4 ó 5 zapatazos fuertes. Traté de coger su rueda, pero me sacó de punto. Cuando le alcanzamos nos costó mucho seguirle, está a otro nivel", concluyó.