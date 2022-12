David Valero vuela en el viento

El granadino se impuso en la primera etapa de la Neom Titan Desert en Arabia Saudí Se impuso al exciclista de ruta Haimar Zubeldia en la línea de meta

David Valero (BH Templo Cafés) voló en el viento en su debut en la Neom Titan Desert Arabia Saudí e hizo valer su condición de número uno del ránking mundial de BTT logrando una inapelable victoria, tras un duelo estelar con el exprofesional de ruta Haimar Zubeldia que le supuso estrenar el maillot rojo de la prueba.

Contra viento y arena Valero (Baza, 33 años) fue el gran protagonista en los 109,5 km de recorrido que afrontó el pelotón de 220 corredores por la costa del Mar Rojo, en la región de Neom. En su debut en una prueba por etapas en el desierto, el ciclista bastetano exhibió clase, fuerza y sentido táctico para cumplir desde el principio su condición de favorito.

El medallista de bronce en Tokio 2020 y subcampeón mundial de BTT compartió la mitad de la etapa con el veterano Haimar Zubeldia, de 45 años y 16 Tour de Francia en su palmarés. Ambos se fugaron a 50 km de meta, con el Monte Sinaí a la vista en la costa de Egipto, justo a la entrada de un pequeño cañón. Desde entonces ambos retaron a un viento que soplaba a 46 km/hora, un obstáculo que no pudo derribar el ímpetu del dúo español.

Ambos se entendieron a la perfección. El andaluz tiró la mayor parte del recorrido, Haimar colaboró en su condición de rodador ya experto en carreras por le desierto. La unión hizo la fuerza y ambos se presentaron en meta con enormes ventajas sobre los rivales.

Honor y liderato para Valero, que cruzó primero la línea sin oposición de Haimar con un tiempo de 4h.27.40, a una media de 24,5 km/hora. Ambos sentenciaron la Titan en el primer asalto. Un K.O fulminante. El tercer clasificado, el vasco Julen Zubero entró a 12 minutos, mientras que Josep Betalú, 4 veces ganador de la Titan de Marruecos, lo hizo a 19. Cifras cantan.

"La etapa ha sido muy dura, me ha sorprendido el viento, con mucho desgaste, me he visto cómodo en el llano, gracias a Haimar, que me ha ayudado a navegar. La carrera no está resuelta, quedan 3 etapas y 300 kms, cualquier problema en BTT te puede arruinar", señaló Valero en meta.

EXHIBICIÒN DE VALERO, BATACAZO DE BETALÚ

Una exhibición portentosa de Valero que vivió de cerca Haimar Zubeldia, quien no pudo encontrar mejor socio en la etapa inaugural. El corredor guipuzcoano notó que estuvo rodando con un corredor de categoría especial.

"Sí que he notado la clase que tiene David, ha sido un honor compartir los momentos decisivos de la etapa con él. Es un corredor joven que tiene mucha correa. Ha sido una gozada rodar con él", dijo Zubeldia.

La cruz de la moneda tuvo la cara de Josep Betalú, el rey del desierto marroquí. El catalán perdió 19 minutos y las opciones de renovar el título que alcanzó en 2020.

"He cometido el error de parar a bajar la presión de las ruedas y perdí el grupo de cabeza. Luego no tuve colaboración, hice un desgaste estéril y bajé los brazos. Estos días se me van a hacer largos, tengo que descansar y pensar en otras cosas", lamentó Betalú.

ARIADNA RÓDENAS MARCA TERRITORIO EN MUJERES

En categoría femenina la ilicitana Ariadna Ródenas, vencedora de la Titan marroquí en 2021, no dio opción a sus rivales con una victoria muy trabajada contra el viento. En la primera jornada encarriló la general con triunfo en solitario con un tiempo de 5h.34.21, a una media de 19.65 kms/hora.

Ródenas superó en 22 minutos a la francesa Muriel Bouhet y en 29 a la española de origen checo Misha Sekulova. La española también señaló al viento.

"Hoy iba a ser una etapa fácil pero el viento ha hecho que el desgaste fuera el triple. He tenido que ir de grupo en grupo para no quedarme sola. Al final he hecho una hora más de lo previsto", señaló.

La segunda etapa constará de 141 kms y un desnivel de 741 metros. Toda la primera parte transcurre a través de amplios cañones que se enlazan entre sí. Hacia la mitad de la etapa hay una gran subida. Aunque es corto, tiene mucho desnivel positivo y será la primera prueba seria para el pelotón. Tras un breve descenso de regreso al valle, la etapa avanza hacia puertos más arenosos y los últimos barrancos del día. La parte final de la etapa vuelve a la línea de costa y tras unos kilómetros por la orilla del mar se llegará al punto donde se comparte el final de la etapa 1 hasta el campamento.