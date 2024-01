El productor de 'Operación Triunfo' estalla contra C. Tangana tras las críticas recibidas

'Lo de Évole' estrenó su quinta temporada el domingo. Su primer invitado fue C. Tangana, con el que puso rumbo a Italia para repasar la trayectoria del artista y profundizar tanto en su vida profesional como personal.

En 2018, el cantante acudió a 'Operación Triunfo' para presentar el tema 'Un veneno' y dejó a Roberto Leal sorprendido tras su desplante. Ahora, Jordi Évole le ha preguntado por qué fue tan polémico.

C. Tangana ha explicado que él lo dejó claro desde un primer momento tras la insistencia del programa: "Ellos lo buscaron. Porque les dije: 'Yo voy y hago la actuación, pero voy y hago la música y ya está'. Porque no estoy de acuerdo con lo que significa del todo el programa. Puedo hacer una participación, que va a ser hacer la música, y me voy".

El artista presentó su canción 'un veneno' y ahora la ha comparado con el formato: "Ir a un programa como ‘OT’ es una trampa, como ese veneno. Para mí la obra no era esa canción. Era ir a presentar esa canción con esa letra en ‘OT'" (...) Creo que una persona que va a un programa que se llama 'Operación Triunfo', que no se llama 'Operación Cante' ni 'Operación Música'... Creo que va sobre el éxito y no sobre música, el arte o el artista".

Tras estas declaraciones, el director de Gestmusic, Tinet Rubira, no ha dudado en estallar contra C. Tangana a través de las redes sociales: "No jugamos tu liga".

Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de @OT_Oficial pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria pierdan su tiempo con nosotros. Solo somos un programa de tv. No jugamos tu liga. #OTDirecto21E — Tinet Rubira (@tinetr) January 21, 2024

El creador de 'Operación Triunfo' ha explicado que entiende que "la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica", pero que no concibe que "artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria, pierdan su tiempo con nosotros".