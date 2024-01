La emotiva explicación de C. Tangana sobre su afición por el Celta

El cantante madrileño C. Tangana se ha convertido en un referente del RC Celta de Vigo desde que compusiese el himno del centenario del club. El artista guarda una estrecha relación con el club celeste, equipo del cual es aficionado desde pequeño.

En una entrevista en 'Lo de Évole', C. Tangana ha repasado los orígenes de su afición por el Celta: "Hice el himno del Celta por mí, aunque también por el legado de mi padre. Me hice fan del Celta de Vigo porque era el equipo de mi padre y lo llevo como un símbolo de herencia de mi familia gallega".

Preguntado sobre si sigue la actualidad del club, el cantante ha sido claro: "Estoy muy atento a todo lo que sucede en el Celta. Hacer el himno me ha conectado de nuevo como si fuese un niño, he tenido mis épocas en los que no les he seguido mucho, pero en el momento en el que me engancho al equipo veo todos los partidos. Del fútbol he estado tiempo desenganchado, aunque ahora es una pasión constante", explica.

La entrevista se podrá seguir completa en el programa de 'Lo de Évole' este domingo. El cantante madrileño hará un repaso de su carrera así como temas personales como su afición al equipo vigués desde que era pequeño.