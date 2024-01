C.Tangana en guerra con Pans & Company: "Si a alguien le gusta mi música que no se vuelva a comer un Pans...me deben 600 euros"

Jordi Évole estrena quinta temporada de su program en La Sexta con una entrevista muy prometedora. C. Tangana uno de los músicos más influyentes de España se abrió en canal con Évole y no dudó en dar un repaso a su vida, recordando sus años fuera de la música.

'El Madrileño' contará también por qué decidió hacer su nuevo documental 'Esta ambición desmedida' que estará disponible mañana en Movistar +.

El programa ya lo ha adelantado a través de sus redes: "Pucho viene a hablar de todo". Y con ganas de servir polémica, los de Évole han mostrado un trocito donde el cantante arremete contra Pans & Company, compañía en la que trabajó antes de empezar en la música y donde vivió de primera mano un trabajo precario.

"Todavía me deben por lo menos 600 euros", ha dicho El Madrileño, dejando claro que en esos años de su vida si podía quejarse, pero ahora está feliz y agradecido. A Tangana no le ha importado repasar más sus años como dependiente en la compañía de bocadillos y ha terminado armando un pequeño boicot por esos 600 euros que nunca le pagaron: "si a alguien le gusta mi música, que no vuelva a comer un puto bocadillo de este sitio en su vida" ha dicho.

Si alguien conoce al community del @PansandCo, que le avise… que esta noche igual tiene curro.

De esto sale una colabo guapa:@c_tangana feat @skapoficial pic.twitter.com/zMJ94lm32r — Jordi Évole (@jordievole) January 21, 2024

"A mí lo que no me gustaba es que viniese Vanesa, la encargada, y me dijese: ' pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las doce de la noche ahí pelándote de frío'", decía y añade: "El Pans & Company me tangó horas y me deben por lo menos 600 euros. Incluso llegué a juicio", afirma.

Cuando trabajó en la cadena su nómina mensual era de "350 pavos" y encima le recortaban sus horas trabajadas: "Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí, lo hacían. Metía que salía a las tres y luego me ponían ellos a las dos. Era ese nivel".

Esta noche el programa de Évole mostrará cómo fueron los inicios de C. Tangana y por qué ahora ha decidido crear su nuevo documental 'Esta ambición desmedida'.