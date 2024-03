Tebas ya se frota las manos con el futuro Clásico de Mbappé

Javier Tebas está convencido que la próxima temporada la Liga española disfrutará de un Clásico de lo más especial. El gran duelo mundial entre el FC Barcelona y el Real Madrid estará en disposición de contar con la presencia del protagonista del culebrón de los últimos meses.

A medida que el futuro de Kylian Mbappé ha ido quemando etapas, el presidente de LaLiga no ha tenido reparos en pronosticar el porcentaje de opciones de que al final recalara en la competición doméstica defendiendo la camiseta del Real Madrid. Ahora ya no alberga duda alguna sobre el desenlace final de la operación de mercado más esperada del momento. "Estoy prácticamente convencido. Solo hay que ver cómo surgen las noticias desde el mes de enero. Ya es seguro que no seguirá en el PSG y solo hay pocos equipos en Europa que puedan cerrar el fichaje".

Tebas, por si acaso, incide en la negativa de Mbappé a plantearse una salida a la Premier League. "El mercado inglés vive un frenazo y todo apunta a que sea un equipo español. Y solo tiene capacidad el Real Madrid. Casi diría que es una certeza. Ahora ya le doy más de un 99% de posibilidades de que jugará en el Real Madrid", sentenció.

Madrid TV y Vinicius

Javier Tebas se pronunció sobre los famosos videos de Real Madrid TV en los que de forma reiterada se critica a los diferentes árbitros designados para dirigir los partidos del conjunto de Ancelotti. "Los vídeos de Real Madrid Televisión están creando un estado de crispación".

Respecto a las polémicas generadas alrededor del comportamiento de Vinicius, Tebas se posicionó en favor del futbolista en todo lo referente a las críticas frente a los ataques racistas. "Vinicius tiene el derecho a reivindicarse. En esa lucha que hace contra el racismo es un ejemplo a seguir".

Tebas tampoco eludió el tema sobre las posibles sanciones a aquellos que recurran al 'fútbol pirata' para visionar los partidos. "Las telecos de este país están obligadas a dar a La Liga los clientes que se conecten a direcciones IP donde se retransmite el fútbol ilegal. No es una multa, es una reclamación de daños y perjuicios".