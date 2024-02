Tebas da la razón a Laporta: "Hay Liga de sobra"

Javier Tebas ha hablado hoy para los medios tras un acto de la Fundación Blanca, ha respondido las preguntas de los medios de comunicación sobre bastantes temas. Pero al ser preguntado por como ve la Liga y si cree que aún hay posibilidades de que el Real Madrid no sea el campeón, el presidente de LaLiga ha sido claro: "Hay Liga de sobra, he visto remontadas del Madrid de 10 puntos. Quedan muchos partidos". Mensaje muy similar al que ha dado Joan Laporta a la salida del Mobile World Congress, también positivo con las opciones de su club por hacerse con el campeonato.

Otro de los temas importantes de los que ha hablado Tebas ha sido el más que probable fichaje de Kylian Mbappé por el conjunto blanco. El presidente cree que el francés ya ha firmado su contrato con el Real Madrid y ha dado un 99,9% de posibilidades de que Mbappé juegue en el Bernabéu la temporada que viene. Algo que según él, será muy beneficioso para la liga, ya que llegará uno de los mejores jugadores del mundo y junto a Bellingham, Vinicius, Griezmann y Lewandowski convertiría a la Liga española en la competición doméstica con más estrellas del mundo.

El fichaje de Mbappé y Davies por el Real Madrid contratan con el mal momento económico que vive su clásico rival, el FC Barcelona. Aun así, Tebas no cree que el rendimiento económico tenga que ver con lo deportivo porque "el fútbol por suerte no es matemático". "La desigualdad se demuestra en el campo. Si hubiésemos dicho a principio de temporada que el Girona estaría luchando por ganar LaLiga hubiésemos dicho que no". Además, ve una buena progresión en el conjunto azulgrana: "Tiene muy buenos jugadores, jóvenes y con una gran proyección. Si vemos estos últimos cinco partidos, cuidado que no se reenganchen arriba".

Y es que la llegada de Alphonso Davies aparece que está cada vez más cerca para los de Ancelotti. Javier Tebas ha confirmado que el Madrid tiene el dinero para hacer los dos movimientos, ya que: "Han hecho una gran gestión económica en los últimos años. A Florentino y a su director general les pongo un 10 en gestión y un 0 en influir en competiciones".

Finalmente, y siguiendo con el conjunto blanco, el presidente de la Liga ha confirmado que LaLiga se va a personar en la denuncia del Sevilla con Real Madrid TV. Ya que según el oscense, el canal es un órgano oficial del club y va en contra del buen orden deportivo. "Está bien la crítica, pero constantemente el recochineo y la superioridad no puede ser un argumento". Además, respeta la decisión del Valencia de no dejar entrar a Netflix al partido entre los valencianos y los blancos tras todo el lío de Vinicius. Confirmando que él va a salir en el documental.