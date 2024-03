Tebas pone la alfombra al contrato de Mbappé por el Real Madrid

La incontiencia verbal de Javier Tebas no es ningún secreto. El presidente de LaLiga no elude nunca ninguna pregunta y tras su participación, como ponente, en el ‘Business of Football Summit’ que organiza Financial Times se convirtió en un filón para los periodistas. En lo que se refiere al Barça, Tebas mostró su confianza en potencial del club catalán, descartando que se pudiera convertir en un nuevo 'caso Ajax'. Pero el presidente de LaLiga no se quedó en la situación económica de la entidad barcelonista.

Este viernes han trascendido más declaraciones de Tebas y llaman la atención las referentes al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Sorprendentes, porque anunció que LaLiga no va a poner ningún problema a su inscripción sea cual sea el sueldo que el club blanco inscriba en LaLiga, a pesar de que las cifras que se están filtrando apuntan a que incluso no llegaría a la mitad de los 72 'kilos' que viene percibiendo en el PSG.

A principio de esta misma temporada, LaLiga desestimó inscribir a Joao Félix en el Barça por un sueldo de 400.000 euros, tasando su ficha en cuatro millones, atendiendo a su precio de mercado. "Una cosa es lo que los clubes paguen a los jugadores y luego, dependiendo de los casos, hay valoraciones internas de LaLiga que adapta esas cifras a precios del mercado. Nosotros hemos valorado por bastante más el contrato de Joao Félix que lo que paga por él el Barça", explicó entonces Tebas para justificar esa medida. Ahora, ni siquiera le interesa saber el sueldo con el que el Real Madrid va a inscribir a Mbappé, que también estará muy fuera de mercado.

"No sé lo que le van a pagar a Mbappé, porque además no creo que vaya a ser lo miso que en el PSG, sino bastante menos", fueron las sorprendentes declaraciones de un Tebas que encuentra normal que el delantero francés aterrice en el Real Madrid perdiendo dinero.

El presidente de LaLiga alegó que "un club que tiene beneficios, va bien y comple no podemos limitarlo". Tebas elogió la gestión realizada por el club blanco: "Su situación ecnómica es tan óptima que podría invertir 700 millones en fichajes". El máximo rector de la patronal recordó que el club se ha librado en los últimos años de salarios muy altos: "Se ha quitado dos grandes cargas salariales elevadísimas con Hazard y Bale".

Pese a estos elogios, Tebas recordó sus malas relaciones con el presidente del Real Madrid: "La última vez que estuve con Florentino Pérez fue en una cena poco antes de 2021, poco antes del anuncio de la Superliga". Una relación muy distinta a la que tiene con Laporta: "Con él y los dirigentes del Barça, la relación no es mala".