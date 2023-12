¡La estatua de Bahamontes en Toledo, destrozada!

El consistorio de la capital castellano-manchega habla de un 'acto vandálico' Federico Martín Bahamontes, primer español que ganó el Tour, falleció el pasado día 8 de agosto

La estatua que la ciudad de Toledo dedicó al ciclista Federico Martín Bahamontes, primer español en ganar el Tour de Francia y que falleció este verano, ha aparecido destrozada en la mañana de hoy.

La imagen, situada en una de las zonas con más afluencia de turistas de la ciudad, ha aparecido derribada en el suelo, arrancada de su peana. Un incidente que, según fuentes municipales, ha sido atribuido a “un acto vandálico” que se ha llevado a cabo en la madrugada de este viernes.

Buen día

Esta noche han vuelto a destrozar la estatua de Bahamontes. En mi pueblo han tirado todas las vallas que había colocado la organización, para un Rallye. Me da igual que haya alcohol de por medio. Estas cosas no pueden ser gratuitas, no pueden quedar en anécdota.



Fin pic.twitter.com/sEB13h9o4Q