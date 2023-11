El Sevilla dice adiós a la Champions

El conjunto de Diego Alonso ganaba por 2-0 pero la expulsión de Ocampos tiró todo por la borda ante un PSV que remontó Exhibición de un Vertessen que lideró a los neerlandeses hacia los octavos de final de la Champions

La eliminación del Sevilla de la Champions League es una metáfora perfecta de lo que está siendo la temporada en Nervión. Se despiden matemáticamente de la posibilidad de pasar a octavos de final sin ganar un solo partido y dependen de una carambola para poder jugar la Europa League. Y eso que ganaban 2-0, pero claro, Ocampos se expulsó en tres minutos y la herida fue tal que el Sevilla se desangró. No supo contener al PSV con diez jugadores ni a un Vertessen que bailó a todo el equipo y llevó a los neerlandeses a octavos de final.

En la primera mitad, probablemente fueron los mejores minutos del Sevilla bajo el mando de Diego Alonso. El técnico charrúa, cuestionado y en la cuerda floja tras la derrota ante la Real Sociedad también se la jugaba y parecía que todo, por fin, le iba de cara. Un espejísmo.

Avisó en los primeros minutos Sergio Ramos con un remate de cabeza que se marchó por encima de la portería de Walter. Acuña tampoco acertó en su disparo, lejano y mal dirigido. Pero el fallo grande fue el de En-Nesyri. Pensó que estaba en fuera de juego, disparó por disparar en el mano a mano con el arquero del PSV que le sacó el tiro con el pie pero el colegiado señaló saque de puerta.

Pese a los errores, la sensación era de superioridad total del conjunto hispalense y el premio llegó. Un centro de Rakitic al corazón del áre le llegó casi sin querer a Sergio Ramos y el camero, también sin prácticamente intención, golpeó el cuero con su pierna izquierda y desvió el balón lo suficiente para poner el 1-0 en el marcador y desatar la locura en el Pizjuán.

No bajó marchas el Sevilla. En-Nesyri mandó un balón al travesaño y Sow marcaba el 2-0 pero tras paso por el VAR, el gol no subio al marcador, se lesionó Hirving Lozano y el inicio de la segunda mitad para los de Diego Alonso no pudo ser mejor. Walter Benítez decidió que era buena idea esperar el balón largo de Acuña y el error fue monumental.

En-Nesyri tuvo toda la fe del mundo, vio el regalo del portero, alargó la pierna y para dentro. Entonces empezó el show de Ocampos. Primero tuvo el tercero pero se topó con el pie de Walter. En el minuto 62 vio la tarjeta amarilla por protestar y tres minutos después se iba a la calle por llegar tarde y derribar en en el borde del área a Vertessen. Dejaba al Sevilla con diez.

Para rematar 10 minutos negros, el PSV recortaba distancias por medio de Saibari tras un gran centro de Dest y un remate acrobático. Los viejos fantasmas volvían a sobrevolar el Pizjuán y los de Nervión debían frenar la hemorragia, pero no lo lograban y lo pagaron.

Los neerlandeses olieron sangre después de estar casi noqueados y de un centro lateral llegó el empate con un gol de Gudelj en propia meta cuando intentaba sacar un balón que no iba ni a puerta. Cuando las cosas parecían que no podían ir a peor, iban a peor. Y en el descuento llegó la sentencia. Pepi, a centro de un Vertessen que completó así una exhibición, remató al Sevilla. Doble premio. Eliminaba a los hispalenses y sellaba el paso a octavos del PSV.