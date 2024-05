¿Cómo se hacían las pruebas de embarazo en el Antiguo Egipto? Utilizaban este increíble truco casero

A lo largo de la historia han sido millones de mujeres las que se han enfrentado a una misma incógnita: ¿estoy o no embarazada? Y es que las formas para descubrir si se estaba esperando o no un bebé no siempre han sido tan fáciles y rápidas como ahora.

Un grupo de expertos de la Universidad de Copenhague han encontrado unos manuscritos no publicados en el que se muestran la descripción de cómo se realizaba una prueba de embarazo en el Antiguo Egipto.

Las interpretaciones de los expertos nos dicen que, en el Antiguo Egipto, para averiguar si una mujer estaba embarazada debía orinar en dos bolsas, una que contenía trigo y otra que contenía cebada. El sexo del niño estaría determinado por qué grano brotó primero, y si ninguno brotó, la prueba era considerada negativa.

Si germinaba la bolsa de cebada nacería un niño y si lo hacía la bolsa de trigo sería una niña. Casi dos milenios más tarde, en 1963, diversos estudios demostraron que, en el 70 por ciento de las veces, la orina de una mujer embarazada provocaba la germinación, algo que no ocurría en estado de gestación.

La extensa colección incluye aproximadamente 1.400 manuscritos, la mayoría de los cuales datan del año 2.000 a.C., una gran parte de estos textos no han sido traducidos desde su donación a la universidad en 1939.