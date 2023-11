El fútbol clama por el "robo" del PSG al Newcastle: "Es un montón de mierda"

El entrenador del Newcastle se mostró muy enfadado mientras que Luis Enrique no quiso hablar de la pena máxima y tiró de ironía Alan Shearer y Gary Linekerson son dos de los grandes nombres del fútbol que han criticado contundentemente al arbitraje de la UEFA

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique sigue vive en Champions gracias al polémico penalti que anotó Kylian Mbappé contra el Newcastle en el minuto 98. El conjunto parisino pasó de estar en la tercera posición del Grupo F a ser el segundo clasificado con 2 puntos de ventaja gracias al penalti señalado por el colegiado polaco Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak, que anteriormente había añadido ocho minutos de descuento, entendió que las manos de Tino Livramento (Newcastle) dentro del área eran penalti. Aunque el balón primero rebotó en el cuerpo del futbolista inglés, el árbitro polaco señaló la pena máxima. Como era de esperar, el penalti señalado por Szymon Marciniak ha sido objeto de críticas en el mundo del fútbol, especialmente en Inglaterra.

"Para ser honesto todavía lo estoy asimilando. No tuvimos suerte al final, creo que no fue penalti... Lo que la repetición no enseña es la velocidad con la que produce la acción. Golpea primero en el cuerpo, esa es la clave. Si golpeara primera en el brazo seguiría pensando que no es penalti, pero quizás podría llevar razón, pero cuando toca primero en una parte de su cuerpo y luego sus manos están abajo no es penalti. No nos debería haber costado el partido", aseguró tras el partido Eddie How, entrenador del Newcastle.

Por la otra parte, Luis Enrique no quiso hablar del penalti y tiró de ironía: "Esto es fútbol, no es baloncesto. No me dedico a mirar el VAR, mi trabajo es entrenar a mi equipo. Pregúntame sobre cualquier cosa de mi equipo y yo te contesto", apuntó el entrenador del PSG.

Eduardo Iturralde González, ex colegiado y analista arbitral de la Cadena SER, aseguró en el programa 'El Larguero' que "han adelantado los Reyes Magos en París. Algo está fallando si no sigues las directrices..." sobre el penalti señalado por el árbitro polaco.

Inglaterra carga contra el colegiado y la UEFA

Sin embargo, más duras han sido las críticas en Inglaterra, donde la prensa y la opinión pública habla de "robo". La leyenda del Newcastle, Alan Shearer, se mostró muy molesto por la jugada polémica que perjudicó al conjunto inglés: "Hazme un maldito favor, hombre. Qué montón de mierda... Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable", escribió Shearer en su perfil de la red social 'X' (anteriormente Twitter).

Do me a fucking favour man. What a load of shit. #VAR — Alan Shearer (@alanshearer) 28 de noviembre de 2023

También se mostró enfadado el ganador del Balón de Oro en 2001, Michael Owen: "Nunca en un millón de años eso es penalti. Estamos más lejos que nunca de aplicar coherencia a la regla de las manos en el fútbol".

Heartbreaking for @NUFC. Such a good performance. Never in a million years is that a penalty. We are further away from applying consistency to the handball rule than we’ve ever been. @ChampionsLeague — Michael Owen (@themichaelowen) 28 de noviembre de 2023

Gary Lineker, ex jugador del FC Barcelona y presentador del programa de la BBC 'Match of the day', compartió la opinión de Shearer y Owen: "¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Es ridículo".

En la misma línea fue el comentarista Ally McCoist, que habló de "robo": "Eso nunca es un penalti. Si en la competición de clubes más importante del planeta se lanzan penaltis por eso... ¡Es una vergüenza! Al Newcastle le han robado".

También se pronunció Keith Hackett, ex director general del organismo arbitral inglés, en 'The Telegraph': "El pasado mes de abril, en sus directrices para la próxima temporada, la junta directiva de la UEFA recomendó que debería quedar claro que no se debe sancionar por mano a un jugador si el balón ha sido desviado previamente de su propio cuerpo, pero esta recomendación no se cumplió y el Newcastle pagó el precio en París".