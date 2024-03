Larsen incendia el Celta: "Todavía no he jugado en un buen equipo"

Jørgen Strand Larsen ha abierto la caja de los truenos en el Celta de Vigo. El jugador noruego, actualmente concentrado con Noruega para disputar los compromisos internacionales, ha expresado públicamente su deseo de mejorar su rendimiento para poder salir del equipo celeste este mismo verano.

El ariete noruego se ha destapado como goleador del Celta de Vigo esta temporada con 10 goles, una segunda campaña en Vigo que todo apunta a que será la última en su equipo. El jugador parece no tiene previsión de continuar como celeste más allá de lo necesario como para poder dar un salto de calidad en su carrera.

Su principal objetivo ahora es mejorar su rendimiento para poder ponerse en el escaparate este verano: "Falta mucho para el verano, así que el objetivo es marcar en todos los partidos hasta entonces. Si lo consigo, puede ser un verano divertido", explica en unas declaraciones a NRK.

Todavía no he jugado en un buen equipo, así que mi objetivo es llegar a un club que no sea siempre inferior cuando hay un partido Larsen, jugador del Celta

El jugador ha atacado a su propio equipo acusándole de ser inferior a los demás: "Yo mismo sé que tengo mucho que desarrollar. Todavía no he jugado en un buen equipo, así que mi objetivo es llegar a un club que no sea siempre inferior cuando hay un partido. Entonces creo que se podrá ver el potencial aún mayor que llevo dentro".

El delantero se ha referido a si existe interés de otros equipos: "No hay interés que yo sepa, pero no soy tonto. Entiendo cómo funciona. Así que creo que un delantero de 24 años que ha marcado diez goles en LaLiga despertará interés. Y sé que mis agentes, Tore Pedersen y Patrick Ferreira, tienen todo bajo control. Así que probablemente estén trabajando para movilizarse de cara al verano, y entonces yo me limitaré a hacer lo que pueda. Es decir, rendir con la selección y con los equipos de club hasta entonces", concluyó.