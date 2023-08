Benítez: “El interés por Gabri Veiga es real”

Rafa Benítez espera que se resuelva "cuanto antes" la situación de Gabri Veiga El centrocampista del Celta ya ha dado su visto bueno a su traspaso al campeón italiano

Rafa Benítez, entrenador del Celta de Vigo, mostró este sábado su deseo de que el futuro del internacional sub-21 Gabri Veiga se resuelva “cuanto antes”, ya que es muy probable que acabe saliendo del equipo gallego porque el interés del Nápoles es “real”.

“El mercado está como está y el interés por Gabri es real. Lo ideal para nosotros es que si hay una situación que se tiene que resolver se resuelva pronto, pero si no yo estoy encantado con él”, indicó en su comparecencia ante los periodistas.

El centrocampista del Celta ya ha dado su visto bueno a su traspaso al campeón italiano, que de momento no está dispuesto a pagar los 40 millones de su cláusula que exige el presidente del club vigués, Carlos Mouriño.

“Nosotros no podemos controlar el mercado, no sabemos si será fácil o difícil que salga antes o después. De repente puede llegar un equipo y decir voy a pagar la cláusula y no tienes ninguna cosa que hacer o decir, y puede llegar un equipo que te haga oferta cercana y que te tengas que plantear qué hacer”, comentó.

Benítez señaló que a Gabri Veiga le falta “un poquito de ritmo de partidos” porque se incorporó más tarde a la pretemporada tras disputar el Europeo sub-21 con la selección nacional, pero dejó claro que cuenta con él para el choque de mañana contra el Atlético Osasuna.