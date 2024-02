El regreso frustrado de Balotelli

"La idea de Salerno estaba ahí, pero la oferta real me llegó en el último momento y me quedé en Turquía". Pero la ventana invernal puso punto final el pasado 1 de febrero y se quedó a las puertas de hacer realidad su regreso a la Serie A.

Mario Balotelli, que siempre será recordado por su mítico 'Why Always Me?' o por su ruleta fallida en un amistoso de pretemporada con el Manchester City en Los Ángeles, se habría quedado sin el último billete a Italia.

El delantero seguirá en las filas del Adana Demirspor y confesó a 'TvPlay' el interés de la Salernitana: "El asunto se resolvió mal. Yo habría ido pero las negociaciones duraron demasiado. Si un club te quiere seriamente, la negociación se puede resolver incluso en un solo día".

REENCUENTRO FALLIDO

Cuatro años después, el italiano tenía la oportunidad de volver a la Serie A, donde la última camiseta que vistió fue la del Monza, desde diciembre de 2020 hasta junio de 2021. Además de las del Brescia, Inter o Milán. Pero no se ha dado.

A pesar de su fichaje fallido, 'SuperMario' lleva apartado de los terrenos de juego desde mediados de noviembre por una lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano. Y aunque su vuelta era toda una incógnita, él mismo ha confirmado que regresará a la acción este mismo viernes, en la 25ª jornada de la liga turca ante el Kasimpasa.

"En cuanto a mi regreso al campo, volveré a jugar el viernes. Mi objetivo es marcar al menos diez goles en los últimos 14 partidos. El lanzador de penaltis del equipo soy obviamente yo". Queda claro que su carácter y exceso de confianza no ha cambiado.