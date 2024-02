Rafael Leão: "Cristiano es obviamente uno de mis ídolos"

Rafael Leão concedió, probablemente, su entrevista más personal a 'GQ Italia'. El delantero, que no está viviendo su mejor temporada goleadora con el AC Milan, tan solo lleva tres dianas en 20 partidos de la Serie A, tuvo palabras sobre Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini, o Cristiano Ronaldo.

Aterrizó en el conjunto 'rossoneri' en verano de 2019, con apenas 20 añitos. Y hubo dos leyendas del club que fueron claves en su adaptación a la ciudad y al equipo: Zlatan Ibrahimovic y Paolo Maldini. "Los dos primeros me ayudaron, sobre todo Zlatan, cuando ya era mayor, cuando llegué al Milán".

Tiene muy buenas palabras sobre Milán, una ciudad que no sabía que sería tan acogedora, además de hermosa. Aunque no lo tuvo tan fácil en su llegada. "Me tomó un tiempo adaptarme, unos dos años, pero eso fue porque no hablaba bien el italiano. Ese fue el único obstáculo", confiesa.

EL 'ESPEJO' DONDE MIRARSE

Sin embargo, hay un futbolista para el que tiene otro tipo de halagos. Y no es otro que Cristiano Ronaldo, con quien ha compartido algún que otro partido con la camiseta de Portugal.

"Cristiano Ronaldo es obviamente uno de mis ídolos", afirma el delantero. Y es que, al final, y sobre todo siendo portugués, es el futbolista al que quiere intentar 'parecerse'.

Y aunque Rafael Leao no esté gozando de su mejor año goleador, apenas suma seis goles en 27 partidos, seguro que será clave para que el AC Milan intente reengancharse en la Serie A, y haga un buen papel en la Europa League.