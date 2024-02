De Laurentiis: "Le dije a Florentino que él tenía el mérito de iniciar el cambio en el fútbol"

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, convocó una rueda de prensa con los medios de comunicación para hablar sobre el club italiano, rival del Barcelona en los octavos de final de la Champions League, que no pasa por un buen momento deportivo. Como siempre, cuando habla no deja indiferente a nadie.

Séptimos en la Serie A con 35 puntos en 22 jornadas, los italianos solo cuentan con la ilusión de hacer algo grande en la Champions League. En la Coppa, quedaron eliminados contundentemente ante el Frosinone (0-4) en los octavos de final.

El curso pasado, en el que Spalletti llevó al Nápoles a reconquistar el Scudetto tras 33 años de espera, quedaron eliminados en los cuartos de final ante el Milan (2-1 en el global). Sobre esa situación, De Laurentiis dejó ver su tremenda ambición. "Me decepcionó la eliminación en la Liga de Campeones porque pensé que la ganaría. Ganar el Scudetto después de 33 años fue muy importante, pero si también hubiéramos ganado la Champions habría asegurado la participación en el Mundial de Clubes de 2025", confesó.

"MUCHOS CAMBIOS POR HACER EN EL FÚTBOL"

El máximo dirigente napolitano también valoró la situación actual del fútbol de élite, que no considera justo. "Quiero ganar tanto como sea posible y darle dignidad al Napoli... Pero estamos luchando en un contexto equivocado. Hay muchos cambios por hacer en el fútbol, somos el único equipo italiano que tiene un balance positivo,pero juega contra equipos con casi 1.000 millones de deudas que ni siquiera pueden fichar ", consideró.

"Llegará el momento en que el VAR, el fútbol, la UEFA, la FIFA y la FIGC tendrán que pensar de otra manera. La Superliga se equivocó, pero le dije a Florentino Pérez que él tenía el mérito de iniciar el cambio. Hay muchas cosas que están absolutamente mal, si piensas que es un monopolio eres antidemocrático. Pero FP recibió la solución a todos sus problemas del Tribunal Europeo y con él estamos estudiando una competición que parte de los 5.000 millones de ingresos. Supondría una revolución en el mundo del fútbol".

SOBRE RUDI GARCÍA: "CADA VEZ QUE YO NO ESTABA HACÍA SUS COSAS..."

De Laurentiis también habló del sustituto de Spalletti, Rudi García, que ya no está al mando del equipo. "Optó por seguir su propio camino sin integrar inmediatamente a nuevos jugadores como Lindstrom y Natan... Pero si lo hubiera destituido inmediatamente me habrían llamado loco. Así que traté de darle oportunidades".

Rudi García en el partido contra el Empoli / EFE

"Cada vez que yo no estaba, García hacía sus cosas... Yo bajaba al vestuario diciendo que se había equivocado al jugar así, y me decía 'Déjame en paz'. O lo mandaba a la m****, o me quedaba callado. En un descanso le dije: '¿Qué carajo quieres hacer? ¿Que te eche?", desarrolló.

Sea como fuere, ahora el que dirige al equipo es Walter Mazzarri, que no ha logrado dar con la tecla para recuperar al mejor Nápoles. Sin opciones en la Serie A y fuera de la Coppa, la única manera de llegar con cierta emoción al final de temporada es sobrevivir en la Champions League.