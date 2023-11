Mourinho 'ataca' a un Campeón del Mundo español: "Se lanza a la piscina de una manera fantástica"

La Roma no pasó del empate a cero ante el Lazio tras el 185º 'derbi de la capital' y Mourinho tuvo que justificar el empate distrayendo la atención del partido, en el que su equipo no había estado muy inspirado. Esta vez no fue el árbitro. En esta ocasión le tocó a Pedro.

"Pedro se lanza a la piscina de una manera fantástica. Pedro es un gran jugador, pero también sabe nadar en la piscina porque se lanza de una manera fantástica", dijo Mourinho en declaraciones a DAZN criticando al futbolista español de 36 años, que milita en el Lazio desde 2021 y fue campeón del Mundial 2010 con España.

A Pedro le defendió su compañero Danilo Cataldi: "Mourinho siempre habla de títulos... pero Pedro ha ganado algunos títulos más que él".

En junio de 2023 Pedro manifestó su decepción con Mourinho por su forma de gestionar su salida de la Roma en 2021: "Tomó la decisión de echarme, pero no me defraudó . Lo que me decepcionó es que traté de hablar con él para saber por qué, quería que me lo dijera en la cara, no somos niños, pero no quería".

Mourinho, sin embargo, apostó por Pedro para fichar por el Chelsea tras dejar el F.C. Barcelona en 2015.