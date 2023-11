Mourinho podría cerrarle la puerta del Liverpool a Mbappé

Florentino habría descartado el fichaje del delantero galo, según afirma la cadena 'SER' Arabia Saudí puede frustrar el fichaje del francés por el Liverpool

Parece que finalmente Kylian Mbappé no aterrizará en el Santiago Bernabéu. El delantero galo, relacionado continuamente con el Real Madrid durante los últimos años, acaba contrato con el PSG el próximo verano y no parece estar por la labor de renovarlo. Sin embargo, todo indica que Florentino Pérez no tiene intención de fichar a Mbappé para la temporada 2024/2025.

Tal y como apuntó el programa 'El Larguero' de la Cadena 'SER', la cúpula del Real Madrid habría descartado el fichaje de Mbappé aunque este no llegue a renovar con el Paris Saint-Germain el próximo verano.

Según la 'SER', la explosión de Jude Bellingham es uno de los motivos que ha disminuido las prisas de la directiva blanca por cerrar la incorporación del delantero francés. Además, otro motivo de peso es el desplante que protagonizó Mbappé en verano del 2022, cuando finalmente renovó con el PSG y les dejó tirados.

Arabia Saudí puede cambiarlo todo

La estrella del conjunto parisino es un futbolista soñado para casi todos los clubes del mundo, por lo que en verano dispondrá de un gran abanico de opciones si finalmente no acaba aterrizando en Madrid.

La gran alternativa del Real Madrid para Mbappé es jugar en la Premier League. Los grandes clubes ingleses tienen un gran atractivo por pertenecer a la actual liga con más nivel del mundo, además de su espectacular capacidad económica de la que disponen.

Junto al Real Madrid, el Liverpool es el equipo inglés que siempre ha estado pendiente de la situación del crack francés e incluso ha llegado a presentar ofertas por él. Es por eso que, si Mbappé no ficha por el Real Madrid, el Liverpool es el club mejor posicionado para hacer realidad el fichaje del delantero galo.

Sin embargo, la posible llegada de Mourinho a los banquillos del Al Ittihad de Benzema podría cerrarle la puerta del Liverpool a Mbappé. Este efecto encadenado se explica en que Salah, que ya tuvo una jugosa oferta del conjunto saudí en el pasado verano, tendría que abandonar Anfield para que el Liverpool pueda fichar a Mbappé.

El problema tiene origen en la mala relación que mantuvieron Mourinho y Salah durante la etapa que coincidieron en el Chelsea. De hecho, en febrero John Obi Mikel (futbolista que coincidió con ambos en el Chelsea) explicó que el técnico portugués hizo llorar al egipcio: "Creo que Salah estaba jugando mal. Mourinho entró al vestuario y lo atacó, lo agarró efusivamente. Estaba llorando, y lo que pasó luego es que Mourinho no lo dejó volver al campo en el segundo tiempo. Se lo cargó, hubiera sido más fácil cambiarlo y decir 'no estás jugando bien, siéntate, no vas a volver al campo'. Pero lo hirió y se lo cargó", confesó el centrocampista nigeriano.

De este modo, la posible llegada de Mourinho al banquillo del Al Ittihad podría parar el fichaje de Salah por el club saudí y, en consecuencia, la llegada de Mbappé al Liverpool.

El técnico portugués, que ya rechazó una oferta de Arabia Saudí el pasado verano, aseguró el pasado octubre que algún día entrenará en Arabia Saudí: “Estoy convencido de que trabajaré en Arabia Saudita. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro de ello. Las puertas siempre están abiertas para mí en Arabia Saudita. Quiero sentir la desarrollo allí”.

El futuro de Kylian Mbappé es incierto y puede girar radicalmente de un día para otro. Lo único que a día de hoy se puede dar por seguro es que el próximo verano también habrá 'culebrón Mbappé'.