¡Xabi Alonso confirma que se queda en el Bayer Leverkusen!

Lo que era un secreto a voces ahora ya es oficial. Xabi Alonso, en la rueda de prensa previa al próximo partido de Bundesliga, ha hecho oficial que se quedará una temporada más en el Bayer Leverkusen, una decisión que ya ha sido trasladada a los despachos del club.

"Ha habido mucha especulación en cuanto a mi futuro, yo he querido tomarme mi tiempo durante el parón de selecciones, he hablado con Simon, Fernando y he tomado la decisión de seguir en el Bayer Leverkusen la temporada que viene. Ahora es el sitio adecuado para mí" ha confirmado el entrenador español.

Xabi Alonso había sido pretendido por algunos de los clubes más grandes de Europa, como Liverpool y Bayern de Múnich, que pensaban en él como líder de sus proyectos para la temporada 24/25.

De este modo, Alonso permanecerá un año más en uno de los proyectos más ilusionantes de Europa. Su Leverkusen, salvo catástrofe, se coronará campeón de la Bundesliga en poco tiempo y lo hará desplegando un fútbol digno de los mejores equipos del planeta.