El histórico Christian Streich dejará los banquillos del Friburgo 12 años después

Christian Streich dejará el SC Friburgo a finales de esta temporada tras 29 años de vinculación con el club y 12 años como entrenador del primer equipo, anunció el preparador en un mensaje de video.

"Quiero comunicarnos con mucho dolor que a partir de este verano no seguiré como entrenador de SC Friburgo. Lo he pensado mucho y he hablado con mucha gente pero creo que tras 29 años es el momento para dejar campo a nuevas energías, gente nueva y nuevas perspectivas", dijo Streich.

Streich asumió el primer equipo del Friburgo tras la primera vuelta de la temporada 2011/2012. El Friburgo era colista y se salvó del descenso gracias a una gran segunda vuelta. Durante la era Streich, el Friburgo pasó de ser un equipo ascensor a ser un habitual de la mitad de tabla y a clasificarse incluso a competiciones europeas.

Streich, de 58 años, goza de gran respeto en el mundo del fútbol alemán y aunque varias veces su nombre se mencionó entre los candidatos para asumir clubes con ambiciones más grandes que el Friburgo su vinculación al club del suroeste alemán parecía blindada.

"Estar 29 años en el mismo club es algo increíble. Estoy agradecido de haberme enfrentado a Christian Streich en algunos partidos, cada uno de esos compromisos estuvo marcado por un aprecio mutuo enorme", dijo el entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, tras conocer la decisión de Streich.

Streich ha dirigido en 379 partidos de la Bundesliga al primer equipo del Friburgo y por encima suyo sólo están Thomas Schaaf y Otto Rehagel que dirigieron al Werder Bremen 480 y 493 partidos respectivamente. En la temporada 2020/2021, Streich fue elegido entrenador del año en Alemania.

Graduado en Historia, Streich se ha pronunciado con frecuencia también sobre temas políticos y sociales y en los últimos años ha hecho advertencias contra el peligro que representa el ascenso del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).