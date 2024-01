Xavi se pronuncia sobre su continuidad

El Barça - Villarreal ha pasado a un segundo plano en la rueda de prensa previa al partido por los últimos rumores sobre el futuro de Xavi en el banquillo. El técnico quiso cortar con el ruido y se centró en el momento actual del equipo:

"Estamos hablando de mi continuidad desde julio cuando perdimos contra el Arsenal. Vivo otra realidad de la vuestra, entiendo el club, lo conozco por suerte o por desgracia, entiendo el ruido y que haya nombres, no tengo problema, lo que me importa es que el equipo gane", señaló. "El fútbol son detalles y eso es lo que me ocupa, estamos haciendo un gran esfuerzo, compitiendo, que ya es mucho, hay dos títulos en juego. En junio miraremos donde estamos",

Ante la insistencia de las preguntas, Xavi sacó a pasaer el nombre de dos históricos en el banquillo culé, Guardiola y Luis Enrique: "Pep ganando estuvo 4 años ganando, Luis Enrique tres, así que habrá un momento que me iré, tranquilos", zanjó.

INJUSTICIA EN EL PRESENTE

Para cerrar el tema, Xavi no quiso entrar a valorar si se es injusto con su trabajo, pero puso en valor la figura de algunos técnicos y jugadores que no tuvieron el favor del entorno:

"No sé si se es injusto conmigo, pero pasa muchas veces. Siempre valoramos a las personas cuando se van, esa es la injusticia. Ahora se valora el trabajo de Valverde, de Koeman, Busquets cuando lo hemos masacrado, a Jordi Alba que se le echa de menos… es para reflexionar y espero que me echéis de menos a mí", puntualizó con una sonrisa.