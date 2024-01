La rueda de prensa de Xavi, en directo

"El equipo está muy bien físicamente"

"Una cosa es hablar de la preparación física, que estamos muy bien. En datos físicos estamos muy bien. Otra cosa es la condición física. No podemos comparar a Araujo con Pedri. Busquets robaba 20-30 balones como Gavi. Este tipo de futbolista no lo tenemos ahora. No tenemos un equipo como la condición física base como el Athletic. Pero físicamente estamos muy bien.15km el otro día... marcamos muchos minutos al final".