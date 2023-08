Xavi muestra su apoyo "incondicional" a Jenni y lamenta la "conducta inaceptable" de Rubiales

El entrenador del Barça, muy crítico con el presidente de la Federación Española de Fútbol por el lamentable beso no consentido a Jenni Hermoso "Quiero mostrar mi sentimiento de pena y tristeza por el hecho de que no se hable del Mundial ganado", ha añadido el técnico egarense

Antes de empezar la rueda de prensa previa a la visita del FC Barcelona al Villarreal en el Estadio de la Cerámica correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2023/24, Xavi Hernández quiso dejar su opinión "clara" y "contundente" sobre el caso Luis Rubiales y todo lo que ha sucedido tras la consecución del Mundial femenino por parte de la selección española.

"Antes de que me hagáis las preguntas pertinentes, me gustaría dar mi opinión en relación con la situación en la Federación Española. En primer lugar, quiero mostrar mi apoyo incondicional a Jenni Hermoso y al resto de jugadoras por todo lo que están viviendo. También quiero condenar la conducta inaceptable del presidente de la Federación [Luis Rubiales]. Por último, quiero mostrar mi sentimiento de pena y tristeza por el hecho de que no se hable del Mundial ganado. Espero haber sido claro y contundente", declaró el entrenador del Barça antes de la comparecencia.

Cuestionado por la no dimisión de Rubiales, Xavi consideró que es un tema que no le "incumbe". "He sido claro y contundente, no me pronunciaré más", dijo antes de insistir en que "la pena es no hablar de Cata Coll, de Aitana, de Alexia, de las barreras que han superado". "Estamos hablando de una conducta inaceptable, pero a mí me gustó cómo superaron las críticas tras el 4-0 ante Japón, cómo sufrieron en semifinales para llegar a la final, cómo jugaron... Hay que valorar a las futbolistas", justificó.

El míster barcelonista aseveró que "cada uno es libre de opinar" sobre el silencio de la mayoría de jugadores profesionales y no quiso valorar el tibio comunicado del club. "Yo he sido muy claro. Nos tenemos que posicionar por ellas y así lo he dicho públicamente. El club ha hecho su comunicado", finalizó.