"Gündogan ha priorizado al Barça y eso dice mucho de él"

El entrenador del Barça Xavi Hernández, destacó las virtudes del centrocampista alemán que es el gran refuerzo de la plantilla para la temporada 2023/24 El técnico catalán lo hizo durante la presentación de su 'Campus Xavi Hernández by Santander'

Xavi Hernández dio sus primeras impresiones durante la presentación del 'Campus Xavi Hernández by Santander' sobre Ilkay Gündogan, el fichaje estrella del FC Barcelona de cara a la temporada 2023/24 y que la pasada semana confirmó su llegada al club azulgrana tras su exitosa etapa en el Manchester City.

Xavi dijo de Gündogan que es "un futbolista versátil dentro del centro del campo, que se adapta a todas las posiciones de la media, experimentado, ganador de la última Champions y que además era el capitán del Manchester City. Está muy preparado y ha priorizado al Barça sobre otras opciones, y eso dice mucho de él. Nos ha dicho que viene a triunfar en el Barça y estoy seguro de que nos ayudará muchísimo".

Para el entrenador del Barça, lo sucedido con Gündogan es "un gran resumen de lo que es la marca Barça. Yo no me he encontrado a ningún futbolista que nos haya dicho no de primeras. La gente ha visto que volvemos a ser competitivos. El fichaje de Gündogan es un ejemplo más. Ha priorizado venir. Es un futbolista muy humilde. Tiene el sueño de triunfar en el Barça. La 'marca Barça' es espectacular", resumió Xavi.

El entrenador del FC Barcelona realizó estas declaraciones en la presentación de su Campus que este año llega a su 25 edición, y que se celebró en las instalaciones del Banco Santander en el Passeig de Gràcia de Barcelona. Xavi comentó que en vacaciones, "como jugador se descansa mucho más. Como entrenador estás pendiente del teléfono, pero áun quedan unos días y después a empezar con energías renovadas. Estoy contento por cómo ha ido la temporada y a ver si podemos reforzarnos para seguir compitiendo, pero vamos popr el buen camino".

Xavi, "orgulloso" por los 25 años de su Campus

Xavi también explicó cómo surgió la creación de Campus Xavi Hernández by Santander. "La idea surgió de mi padre (Quim) y fue desarrollándose sobre la marcha. Como somos de fútbol en casa, mis padres, mis hermanos... decidimos montar un campus para disfrutar juntos del futbol con los amigos, la familia, niños...". Arrancaron con unos 30 niños y ahora son unos 120 los participantes, pero "la esencia no se ha perdido, y disfrutar del fútbol, aunque entonces todo era más amateur... cuando ves que llega a los 25 años, sientes orgullo".