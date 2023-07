Sigue en directo la comparecencia de Xavi Hernández

11:24 XAVI, SOBRE GÜNDOGAN Y SUS GANAS DE VENIR "Es un gran resumen de lo que es la marca Barça. Yo no me he encontrado a ningún futbolista que nos haya dicho no de primeras. La gente ha visto que volvemos a ser competitivos. El fichaje de Gündogan es un ejemplo más. Ha priorizado venir. Es un futbolista muy humilde. Tiene el sueño de triunfar en el Barça. La 'marca Barça' es espectacular".

11:22 XAVI, SOBRE SUS DESCARTES "Con algunos he ido hablando y se lo he ido comunicando de alguna manera. Luego, a partir del día 10, pues veremos entrenar a otros y decidiremos también quién vendrá a la gira y quién no. A partir de ahí veremos quién forma la plantilla de la próxima temporada".

11:21 XAVI, SOBRE SU RENOVACIÓN "Laporta nos hizo un acto de fe ciega en nosotros cuando nos eliminaron de la Copa. Estoy donde quiero estar. Estoy contento de poder trabajar aquí. Laporta lidera todo esto. No voy a ser nunca un problema para el club. Cuando lo sientan ellos, pues nos sentaremos. No pondré ningún problema y me adaptaré".

11:20 XAVI, SOBRE ARDA GÜLER "Es lo mismo que los otros nombres. No puedo hablar de futbolistas con contrato. No puedo decir nada más".

11:19 XAVI, SOBRE NICO "Nico vuelve. Lo analizaremos en pretemporada. Con los fichajes, los cedidos... En pretemporada es el momento para decidir".

11:19 XAVI, SOBRE ARNAU TENAS "Con él he hablado. Tengo una valoración muy alta de Arnau como jugador y persona. Creo que se debería quedar. Quiero que continue con nosotros".

11:18 XAVI, SOBRE CHRISTENSEN DE PIVOTE "Tenemos opciones, pero no son naturales. Insisto: nos tenemos que reforzar en esa posición".

11:17 XAVI, SOBRE MARCELINO "Tengo muy buena relación con Marcelino. Espero que le vaya muy bien en el Marsella. Sus equipos compiten muy bien. Ha hecho temporadas fantásticas".