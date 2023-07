El Barça, abierto a traspasar a Kessié a Arabia pero no hay acuerdo

El futbolista también abre la puerta a marcharse si llega una oferta astronómica Hay interés del Al Nasr, pero todavía no se ha concretado una propuesta oficial

El Barça ha encontrado una opción inesperada para ingresar una buena cantidad de dinero con Frank Kessié, pero el acuerdo de venta sigue en el aire. El Al Nasr, que ya ha contactado oficialmente con el club blaugrana, está estudiando la operación pero tiene otros candidatos de primer nivel para reforzar su centro del campo y todavía no se ha dado el paso decisivo por Kessié. El Barça está dispuesto a vender por 30 millones de euros y el futbolista abriría la puerta a esta salida siempre que tenga una ficha millonaria, pero todavía no hay acuerdo y la operación no se cerraría de forma inminente.

El agente de Kessié, George Atangana, estuvo reunido en Barcelona con el área deportiva del Barça para analizar la situación y marcar los criterios de una posible salida. Atangana dejó clarísimo que la prioridad del futbolista es quedarse en el equipo blaugrana y seguir luchando por la titularidad, pero sí abrió la puerta a escuchar una oferta de Arabia siempre que fuera estratosférica. Incluso, reclamó una parte del traspaso al considerar que el jugador llegó libre al Barça el verano pasado.

El club blaugrana entendió el mensaje y recibió la confirmación por parte del Al Nasr del interés del jugador. Y ahora se debe negociar para intentar llegar a un acuerdo con las cifras muy claras. En Arabia se habla de un viaje del Al Nasr a Barcelona, pero por ahora no se ha confirmado aunque sí que se ha dado una comunicación directa. Nada más. El club árabe tiene múltiples opciones y debe decidir si Kessié es el objetivo final. En ese caso, es probable que todo pueda hacerse.

La salida inesperada de Kessié por unos 30 millones de euros podría variar la planificación deportiva del Barça, ya que daría la opción de hacer algún esfuerzo por un centrocampista. Por ahora, el Barça está avanzando en Oriol Romeu aunque no ha tomado una decisión definitiva.