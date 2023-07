Piqué: "El Barça no me debe nada; sus próximos 2-3 años son cruciales"

El exblaugrana recononce que echa "cero de menos el fútbol" y que ve "muy lejos" ser presidente del FC Barcelona También ha explicado que "desde el primer momento pensé que Messi iría al Inter Miami, era la opción más natural"

Gerard Piqué ha vuelto a escena. Ocho meses después de colgar las botas, el exfutbolista ha concedido una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER en la que ha repasado su momento vital, la situación actual del club; así como el fichaje de Leo Messi por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

"Echo cero de menos el fútbol. Es una etapa de mi vida que ha pasado. Cuando tomas la decisión de irte, la tomas. En esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco. Me fue increíblemente bien, mejor de lo esperado. Estoy muy orgulloso de lo vivido. Ni soñando me habría salido tan bien, pero quedarme en el pasado sería un error. El pasado ya no te da más. Obviamente la gente te conoce en la calle, pero esa etapa ya ha pasado. Cuando eso sucede, hay que seguir adelante", ha explicado en la citada entrevista.

Preguntado por si el Barça le debía algo de dinero después de retirarse como futbolista, Piqué fue tajante: "El día que me fui el club y yo lo dejamos todo arreglado. No me deben nada. Tampoco diría que me lo han perdonado. Es cierto que el último año y medio lo tenía firmado y era una cantidad importante, pero tampoco jugué y la decisión de irme fue mía. No tenía sentido pedirle nada. Cobré lo que merecía mientras jugué".

En esta línea, el catalán reconoció "una cierta preocupación" por la situación financiera que atraviesa el Barça, aunque asegura que el club "está en buenas manos". "¿Preocupado por el Barça? Es una cierta preocupación. Sabes que la situación económica no es la mejor, pero estamos en buenas manos. Es un presidente y una junta que esto lo ha vivido y lo dejó atrás. Ya les pasó en 2003. Son valientes y saben lo que hacen. Estamos en modo supervivencia, pero sin descartar los títulos. Hay que seguir ganando. La historia te empuja a competir cada año y levantar copas. A la vez, económicamente no eres del todo competitivo. Jugar a eso el presi lo sabe hacer muy bien. Creo que los próximos 2-3 años son cruciales", ha dicho.

El adiós de Messi

Gerard Piqué también se pronunció sobre el futuro de Leo Messi, quien decidió no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain. A pesar de tener sobre la mesa la opción de regresar al FC Barcelona, declinó este camino, al igual que el de Arabia Saudí, para poner rumbo a los Estados Unidos. Algo que el exdefensa ya se imaginaba y reconocer ser la "decisión más natural".

"Desde el primer momento pensé que Messi iría al Inter de Miami. A nivel económico le ofrecían cantidades estratosféricas. Estaba la opción de venir aquí, que entiendo que contempló, pero la decisión más natural era abrir mercado en EEUU. En Miami hay mucho latino, se habla mucho español y la adaptación será fácil para él", ha apuntado.